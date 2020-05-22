В прошлом году в Эстонии операцию по коррекции пола сделали 23 человека

С 1998 года при Министерстве социальных дел существует комиссия по смене пола и за 22 года ее работы было только два отказа в проведении операции.

«В первом случае были сомнения в психическом здоровье человека, а во втором случае зашел мужчина ближе к 50 с бородой, большими руками и ногами 47 размера. Физически из него невозможно было сделать женщину», - рассказал в программе «Кофе+» андролог-сексолог Клиники Тартуского университета Владимир Вихляев, добавив, что человеку сказали «нет», но дали год на размышления, после чего он не пришел.