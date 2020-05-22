Пт, 22.05.2020
Больше всего мы ждем пересмотра решения об открытии спа-отелей. Если открытие будет сдвинуто хотя бы на июнь, это поможет спасти сектор. Дарья Боярова
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В прошлом году в Эстонии операцию по коррекции пола сделали 23 человека

В прошлом году в Эстонии операцию по коррекции пола сделали 23 человека

Трансгендерность не считается психическим заболеванием.

ФОТО: Alessandro de Leo/Shutterstock

По статистике, в мире от 0,1 до 1% населения ощущает себя не в своем теле, т.е. человек не соответствует тому полу, в котором родился, при этом трансгендерность не считается психическим заболеванием, поэтому в Эстонии операция по смене пола Больничной кассой не оплачивается.

В прошлом году в Эстонии операцию по коррекции пола сделали 23 человека, в позапрошлом – 25, передает Rus.ERR.

С 1998 года при Министерстве социальных дел существует комиссия по смене пола и за 22 года ее работы было только два отказа в проведении операции.

«В первом случае были сомнения в психическом здоровье человека, а во втором случае зашел мужчина ближе к 50 с бородой, большими руками и ногами 47 размера. Физически из него невозможно было сделать женщину», - рассказал в программе «Кофе+» андролог-сексолог Клиники Тартуского университета Владимир Вихляев, добавив, что человеку сказали «нет», но дали год на размышления, после чего он не пришел.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ