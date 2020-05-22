Крупнейший кредитор Т1 хочет обанкротить центр и скупить его по дешевке

Хотя кредиторы проблемного универмага проголосуют за утверждение плана реструктуризации на следующей неделе, стороны начали защищать свои деловые интересы, собирая голоса кредиторов.

Профинансировавшая строительство центра американская компания по управлению активами Sixth Street Partners и связанная с ней компанией Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. вступили в прямые переговоры с кредиторами: они гарантируют мелким кредиторам полное удовлетворение их требований в случае банкротства, сформулировал «предвыборное обещание» представляющий компанию присяжный адвокат Тоомас Вахер.

Интерес Lintgen

По словам представителя Tallinna Moekombinaat, присяжного адвоката Анники Яансон, в случае банкротства не сможет выиграть никто, кроме Lintgen, поскольку все хоть сколько-нибудь крупные кредиторы с требованиями без залога останутся без денег. Она сказала, что цель крупнейшего кредитора - дешево приобрести Т1 в ходе банкротного производства.

Утверждение плана санации требует согласия половины всех кредиторов и не менее двух третей всех голосов, и так - в каждой группе кредиторов. Поскольку Lintgen является крупнейшим кредитором в первой и второй группах, это требование в любом случае не будет выполнено.

Но это еще не исключает утверждения плана реорганизации: согласно сообщению T1, более половины из приблизительно 70 кредиторов уже дали ему зеленый свет. Даже если Lintgen будет против этого большинством голосов, суд назначит экспертизу, которое может утвердить план без этих голосов.

«Правильность плана реорганизации оценивается судом, а не одним кредитором, злонамеренно действующим в своих узких интересах», - отметила Яансон.

Важный работодатель

Вахер сказал, что юридическая возможность такого одобрения плана реорганизации невелика, поскольку торговый центр испытывает трудности с выполнением определенных предварительных условий: суду нужно доказать, что центр является крупным работодателем и что он не является неплатежеспособным.

Яансон добавила, что Верховный суд разрешил кредиторам, проголосовавшим против плана реорганизации, позднее проголосовать за, но только во имя благотворительной цели, чтобы спасти компанию. Поэтому для Lintgen нет смысла собирать голоса мелких кредиторов.

Представляющий Lintgen Вахер сказал, что предлагаемый план санации смущает и несправедлив по отношению к тем кредиторам из числа поставщиков услуг, которые внесли свой вклад в повседневную работу центра.

«Почему они оказались в ситуации, когда им пришлось бы потерять 60 процентов своих требований и ждать оставшиеся деньги еще десять лет? Это смущает мелких кредиторов ", - сказал он.

Поэтому крупнейший кредитор предпочел бы видеть центр T1 в руках нового владельца, например, в своих собственных?

"В принципе, да. Неплатежеспособность компании неизбежна, она никоим образом не обусловлена и не спровоцирована Lintgen", - сказал Вахер.