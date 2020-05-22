Подозреваемый в убийстве сам вызвал скорую помощь и полицию

По предварительной информации, 70-летняя женщина и 34-летний мужчина уже некоторое время вместе употребляли алкоголь. Из-за чего вспыхнула ссора, Sakala неизвестно, но в один момент мужчина напал на пожилую даму и в результате насилия наступила смерть.

Полиции потребовалось время, чтобы получить подтверждение от судмедэксперта, что смерть была насильственной, а не связана с отравлением алкоголем. Просто оба находившихся в квартире человека были настолько сильно пьяны.

Между женщиной и мужчиной нет ни семейных, ни родственных связей. Их в основном связывало желание совместного употребления водки.

Дом на улице Ноорусе, 1 является общежитского типа: в пяти-шести комнатах находятся разные квартиры и люди делят кухню и уборную. Комнаты находятся в частной собственности и соседи особо друг друга не знают.

Сосед умершей женщины сказал в беседе с Sakala, что узнал о случившемся от журналиста. Он не знал ни жертву, ни ее собутыльника. Из их комнаты не доносились характерные гулянке звуки и покой соседей она своей деятельностью не нарушала.

ФОТО: Marko Saarm

По словам руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, смерть женщины наступила в результате ссоры во время попойки и такие инциденты называют бутовым убийством. В таких случаях в полицию обычно сообщает убийца или ставший причиной смерти, последствия своих деяний они обычно не пытаются скрывать. «Это случаи, в которых главную роль играет алкоголь», - говорит Сассь.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшее смерть. За это может грозить от четырех до 12 лет лишения свободы. В пятницу до полудня было проведено судебное заседание, подозреваемый предстал перед судом с помощью телемоста. Суд разрешил арестовал его на время следствия. Он должен провести под стражей минимум два месяца.

В среду, 20 мая, в полицию сообщили, что в квартире в поселке Вийратси, Вильяндимаа, находится нуждающаяся в помощи женщина. К прибытию медиков выяснилось, что женщина умерла, для выяснения точной причины смерти тело отправили на вскрытие.

Следственная группа сразу собрала на месте происшествия доказательства и провела другие следственные процедуры, которые еще до судебно-медицинской экспертизы дали основание полагать, что смерть 70-летней женщины была насильной. 34-летний мужчина был в состоянии сильного опьянения и его отправили трезветь в арестный дом, доказательства дали основание полагать, что он связан со смертью пожилой дамы.

На следующий день результаты экспертизы подтвердили, что смерть была насильственной, мужчина стал подозреваемым.