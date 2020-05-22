Пт, 22.05.2020
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Подозреваемый в убийстве сам вызвал скорую помощь и полицию

За этой дверью нашли умершую женщину.

ФОТО: Marko Saarm

Когда полицейские в среду вошли в квартиру на втором этаже дома на улице Ноорусе, 1 в Вийратси, там была мертвая женщина и, вероятно, ставший причиной ее смерти пьяный мужчина. На месте были и медики, поскольку после смерти пожилой дамы мужчина позвонил в Центр тревоги и попросил прислать скорую, пишет Sakala.

По предварительной информации, 70-летняя женщина и 34-летний мужчина уже некоторое время вместе употребляли алкоголь. Из-за чего вспыхнула ссора, Sakala неизвестно, но в один момент мужчина напал на пожилую даму и в результате насилия наступила смерть.

Полиции потребовалось время, чтобы получить подтверждение от судмедэксперта, что смерть была насильственной, а не связана с отравлением алкоголем. Просто оба находившихся в квартире человека были настолько сильно пьяны.

Между женщиной и мужчиной нет ни семейных, ни родственных связей. Их в основном связывало желание совместного употребления водки.

Дом на улице Ноорусе, 1 является общежитского типа: в пяти-шести комнатах находятся разные квартиры и люди делят кухню и уборную. Комнаты находятся в частной собственности и соседи особо друг друга не знают.

Сосед умершей женщины сказал в беседе с Sakala, что узнал о случившемся от журналиста. Он не знал ни жертву, ни ее собутыльника. Из их комнаты не доносились характерные гулянке звуки и покой соседей она своей деятельностью не нарушала.

ФОТО: Marko Saarm

По словам руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, смерть женщины наступила в результате ссоры во время попойки и такие инциденты называют бутовым убийством. В таких случаях в полицию обычно сообщает убийца или ставший причиной смерти, последствия своих деяний они обычно не пытаются скрывать. «Это случаи, в которых главную роль играет алкоголь», - говорит Сассь.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшее смерть. За это может грозить от четырех до 12 лет лишения свободы. В пятницу до полудня было проведено судебное заседание, подозреваемый предстал перед судом с помощью телемоста. Суд разрешил арестовал его на время следствия. Он должен провести под стражей минимум два месяца.

В среду, 20 мая, в полицию сообщили, что в квартире в поселке Вийратси, Вильяндимаа, находится нуждающаяся в помощи женщина. К прибытию медиков выяснилось, что женщина умерла, для выяснения точной причины смерти тело отправили на вскрытие.

Следственная группа сразу собрала на месте происшествия доказательства и провела другие следственные процедуры, которые еще до судебно-медицинской экспертизы дали основание полагать, что смерть 70-летней женщины была насильной. 34-летний мужчина был в состоянии сильного опьянения и его отправили трезветь в арестный дом, доказательства дали основание полагать, что он связан со смертью пожилой дамы.

На следующий день результаты экспертизы подтвердили, что смерть была насильственной, мужчина стал подозреваемым.

Дом на улице Ноорусе, 1.

ФОТО: Marko Saarm

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