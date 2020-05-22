Подозревающийся в убийстве сам вызвал скорую помощь и полицию

По предварительной информации, 70-летняя женщина и 34-летний мужчина уже некоторое время вместе употребляли алкоголь. Из-за чего вспыхнула ссора, Sakala неизвестно, но мужчина напал на пожилую женщину и в результате насилия наступила смерть.

Полиции потребовалось время, чтобы получить подтверждение от судмедэксперта, что смерть была насильственной, а не связана с отравлением алкоголем. Между женщиной и мужчиной нет ни семейных, ни родственных связей, в основном их связывала любовь к водке.

Здание на улице Ноорусе, 1 является домом общежитского типа. Комнаты находятся в частной собственности, а кухня и туалет общие. Соседи часто не знают друг друга.

Сосед погибшей женщины сказал в беседе с Sakala, что узнал о случившемся от журналиста. Он не был знаком ни с жертвой, ни с ее собутыльником. Из их комнаты не доносились характерные для гулянки звуки, и покой соседей не нарушался.

ФОТО: Marko Saarm

По словам руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, смерть женщины наступила в результате ссоры, произошедшей во время попойки, такие инциденты называют бытовым убийством. В таких случаях полицию часто вызывает сам убийца, последствия своих деяний такие люди обычно не пытаются скрывать. «Это случаи, в которых главную роль играет алкоголь», - говорит Сассь.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. За это может грозить от четырех до 12 лет лишения свободы. В пятницу до полудня было проведено судебное заседание, подозреваемый предстал перед судом посредством телемоста. Суд разрешил арестовать его на время следствия, и под стражей он должен провести минимум два месяца.

В среду, 20 мая, в полицию сообщили, что в квартире в поселке Вийратси, Вильяндимаа, находится нуждающаяся в помощи женщина. К прибытию медиков выяснилось, что женщина умерла, для установления точной причины смерти тело отправили на вскрытие.

Следственная группа сразу собрала на месте происшествия доказательства и провела другие следственные действия, которые еще до судебно-медицинской экспертизы дали основание полагать, что смерть 70-летней женщины была насильственной. 34-летний мужчина был в состоянии сильного опьянения, и его отправили трезветь в арестный дом, улики дали основание полагать, что он связан со смертью погибшей.

На следующий день результаты экспертизы подтвердили, что смерть была насильственной, мужчина стал подозреваемым.