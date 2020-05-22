Спикер Рийгикогу: время основанной на рабском труде бизнес-модели прошло

Проблема со сбором клубники существует уже давно, потому что в Эстонии мало рабочих рук. Компании хотят использовать на своих грядках иностранную рабочую силу, иначе большая часть урожая останется не собранной. Хенн Пыллуаас не хочет с этим соглашаться, считая, что сборщикам клубники недоплачивают, и поэтому никто и не хочет выполнять эту сложную работу.

«Как эстонцам удавалось собрать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что больше не могут ни с чем справиться, и единственным выходом является иностранная рабочая сила. Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 000 безработных, и их число растет», - написал Пыллуаас в социальных сетях.

«Возможно, создатели этой большой шумихи могли бы посмотреть в зеркало и честно признать, что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло. Это ваш выбор: закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда. Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной дешевой рабочей силы. Мы - европейская страна, где люди также заслуживают достойную зарплату за работу », - продолжил спикер Рийгикогу.

Тем не менее, Пыллуаас признает, что есть производители клубники, которые предлагают нормальные условия труда. «У тех, кто гибок и предлагает нормальные условия и зарплату, за дверью стоит очередь сотрудников, и среди них можно выбрать лучших и самых профессиональных. Несколько новых мер государственной поддержки были также созданы для поддержки этих производителей», - пояснил Пылуаас.