Спикер Рийгикогу: время основанной на рабском труде бизнес-модели прошло

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас выразил свое возмущение эстонскими производителям клубники, которые хотят вместо эстонских работников нанимать дешевую иностранную рабочую силу, пишет Postimees.
Проблема со сбором клубники существует уже давно, потому что в Эстонии мало рабочих рук. Компании хотят использовать на своих грядках иностранную рабочую силу, иначе большая часть урожая останется не собранной. Хенн Пыллуаас не хочет с этим соглашаться, считая, что сборщикам клубники недоплачивают, и поэтому никто и не хочет выполнять эту сложную работу.
«Как эстонцам удавалось собрать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что больше не могут ни с чем справиться, и единственным выходом является иностранная рабочая сила. Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 000 безработных, и их число растет», - написал Пыллуаас в социальных сетях.
«Возможно, создатели этой большой шумихи могли бы посмотреть в зеркало и честно признать, что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло. Это ваш выбор: закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда. Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной дешевой рабочей силы. Мы - европейская страна, где люди также заслуживают достойную зарплату за работу », - продолжил спикер Рийгикогу.
Тем не менее, Пыллуаас признает, что есть производители клубники, которые предлагают нормальные условия труда. «У тех, кто гибок и предлагает нормальные условия и зарплату, за дверью стоит очередь сотрудников, и среди них можно выбрать лучших и самых профессиональных. Несколько новых мер государственной поддержки были также созданы для поддержки этих производителей», - пояснил Пылуаас.
«Однако, даже если мы будем скулить, юлить и обвинять правительство во всем, стоит помнить, что экономика не терпит пустого пространства. Вместо вас придут другие - те, кто сегодня может добиться успеха без украинцев», - сказал Пыллуаас, который считает, что эстонский работник - лучший выбор в любое время и в любой области.