Фото: недалеко от Таллинна, в Аэспа продается очень симпатичный хутор

Небольшой, но очень симпатичный хутор расположен в тридцати минутах езды от Таллинна на земельном участке площадью 8254 м². Дом типа жилой риги был построен в 1923 году с заботой и любовью. Жилая площадь дома составляет 213 квадратных метров.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

В старом доме имеются современные удобства. Даже отопление не является трудоемкой задачей, так как установлен современный котел. Вода поступает из скважины. Всего в жилом доме пять комнат и баня.

Столовая. ФОТО: KV.EE

В дополнение к жилому зданию, на участке находятся три вспомогательных строения. Самым крупным из них является сарай площадью 120 кв.м. Также на территории расположен каменный хлев площадью 75,6 квадратных метров, который можно использовать по своему усмотрению. Третье вспомогательное строение - небольшой погреб.

Хутор в Аэспа. ФОТО: KV.EE