Фото ⟩ На Певческом поле открылось летнее кафе

егодня, 22 мая, на Певческом поле в Таллинне было открыто летнее кафе, построенное в сотрудничестве с любителями диск-гольфа. Речь идет о первом постоянном кафе на территории Певческого поля, которое могут посетить все желающие. Там можно не только подкрепиться, но и приобрести билеты и снаряжение для игры в диск-гольф.
«Если во время мероприятий на Певческом поле всегда полно торговцев едой, то в остальные дни посетители должны довольствоваться тем, что принесли с собой. Рост популярности парка привел к просьбам горожан взвесить возможность строительства кафе, - сказал руководитель Певческого поля Урмо Саареоя. - Мне приятно, что в начале летнего сезона мы можем порадовать всех заинтересованных новеньким кафе, который стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с любителями диск-гольфа. Отсюда и название кафе - Kettakohvik («Диск-кафе»). Кроме того, было приведено в порядок и взято в пользование до сих пор пустовавшее здание».
По словам Саареоя, кафе будет работать каждый день минимум до конца сезона. «С наступлением осени мы подведем итоги и при достаточном интересе предоставим горожанам возможность посещать кафе и дальше. Это маленький, но важный шаг, чтобы Певческое поле стало тем местом, где можно приятно проводить время и вне мероприятий», - добавил он.
Кафе на Певческом поле открыто:
Понедельник-четверг — 11:00-21:00
Пятница — 11:00-22:00
Суббота — 10:00-22:00
Воскресенье — 10:00-20:00