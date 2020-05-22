Фото ⟩ На Певческом поле открылось летнее кафе

«Если во время мероприятий на Певческом поле всегда полно торговцев едой, то в остальные дни посетители должны довольствоваться тем, что принесли с собой. Рост популярности парка привел к просьбам горожан взвесить возможность строительства кафе, - сказал руководитель Певческого поля Урмо Саареоя. - Мне приятно, что в начале летнего сезона мы можем порадовать всех заинтересованных новеньким кафе, который стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с любителями диск-гольфа. Отсюда и название кафе - Kettakohvik («Диск-кафе»). Кроме того, было приведено в порядок и взято в пользование до сих пор пустовавшее здание».