Пт, 22.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

Фото ⟩ На Певческом поле открылось летнее кафе

На Певческом поле открылось летнее кафе.

ФОТО: Tallinna Lauluväljak.

егодня, 22 мая, на Певческом поле в Таллинне было открыто летнее кафе, построенное в сотрудничестве с любителями диск-гольфа. Речь идет о первом постоянном кафе на территории Певческого поля, которое могут посетить все желающие. Там можно не только подкрепиться, но и приобрести билеты и снаряжение для игры в диск-гольф.

На Певческом поле открылось летнее кафе.

ФОТО: Tallinna Lauluväljak.

«Если во время мероприятий на Певческом поле всегда полно торговцев едой, то в остальные дни посетители должны довольствоваться тем, что принесли с собой. Рост популярности парка привел к просьбам горожан взвесить возможность строительства кафе, - сказал руководитель Певческого поля Урмо Саареоя. - Мне приятно, что в начале летнего сезона мы можем порадовать всех заинтересованных новеньким кафе, который стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с любителями диск-гольфа. Отсюда и название кафе - Kettakohvik («Диск-кафе»). Кроме того, было приведено в порядок и взято в пользование до сих пор пустовавшее здание».

На Певческом поле открылось летнее кафе.

ФОТО: Tallinna Lauluväljak.

По словам Саареоя, кафе будет работать каждый день минимум до конца сезона. «С наступлением осени мы подведем итоги и при достаточном интересе предоставим горожанам возможность посещать кафе и дальше. Это маленький, но важный шаг, чтобы Певческое поле стало тем местом, где можно приятно проводить время и вне мероприятий», - добавил он.

На Певческом поле открылось летнее кафе.

ФОТО: Tallinna Lauluväljak.

Кафе на Певческом поле открыто:

Понедельник-четверг — 11:00-21:00

Пятница — 11:00-22:00

Суббота — 10:00-22:00

Воскресенье — 10:00-20:00

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ