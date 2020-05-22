Спасатели предупреждают о лосях на улицах Таллинна

«Хотя эти лоси привыкли к местным условиям и, скорее всего, не опасны для человека, это все же дикие животные, которые могут вести себя непредсказуемо. Поэтому напоминаем об элементарных правилах поведения на случай встречи человека с диким животным в городской среде», - отметили спасатели.

Они рекомендуют держаться подальше от животного и избегать любых контактов с ним. «Отступайте спокойно, пятясь, и не поворачивайтесь к животному спиной. Избегайте визуального контакта и не совершайте резких движений. Ведите себя тихо и не шумите. Не фотографируйте животное. Оно уже испытывает стресс и может любые движения человека принять за указание на плохие намерения», - советуют спасатели.