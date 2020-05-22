Единственный в Эстонии производитель спирта получил особый заказ из Швейцарии

"Для нас это очень большая экспортная сделка в очень короткие сроки. По сути, все, что есть на складе и что мы производим, отправляется в Швейцарию. На сегодняшний день эстонские покупатели достаточно оснащены, и в начале июня новые объемы снова будут доступны с производства», - сказал глава Estonian Spirit Свен Иванов.

«Мы начали сотрудничать со швейцарской алкогольной монополией Alcosuisse уже в 2014 году. В то время они были заинтересованы в экспорте эстонского органического спирта в Швейцарию. Требования к качеству там очень высоки, но Estonian Spirit способен удовлетворить их, и мы являемся партнерами на протяжении многих лет. Однако в 2018 году не хватало органического зерна, и нам пришлось приостановить экспорт органического спирта», - сказал Иванов.

Во время вирусного кризиса швейцарцы снова начали закупать товар, на этот раз обычный спирт. «Они запросили объем в три раза больше, но время доставки было коротким, и мы столковались на полумиллионе литров. Пока уровень цен остается благоприятным, Раквереский спиртовой завод продолжит производство на своем нынешнем месте», - сказал он.

В связи с вирусным кризисом в Эстонии и Европе в целом и вытекающей из этого необходимостью резкого увеличения количества дезинфицирующих средств, Estonian Spirit возобновил производство на заводе в Раквере в апреле.

«Мы с марта серьезно готовились к возобновлению производства алкоголя в Раквере, а в апреле производство возобновилось. Конечно, прежде всего, мы использовали наши резервы, чтобы ни у кого в сфере здравоохранения и других сферах деятельности не было недостатка в дезинфицирующих средствах. В конце концов, спирт, или этанол, является здесь основным производственным ресурсом. Во время чрезвычайной ситуации в апреле мы продали более 500 000 литров только в Эстонии», - добавил Свен Иванов.

Производство на историческом Раквереском заводе было закрыто в 2019 году из-за плана перевести все производство в этом году в Ляэне-Вирумаа. К счастью, основные работы по демонтажу к марту не зашли слишком далеко, что позволило возобновить производство.