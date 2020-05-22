Фото ⟩ На Украине во время рыбалки расстреляны семь рыбаков из Киева

Преступление произошло на берегу пруда у села Новоселица в Попельнянском районе. Восемь приятелей из Киева не в первый раз приехали туда на рыбалку. Вечером в четверг они выпили вместе с арендатором пруда, затем шестеро пошли спать в сарай на берегу, а двое продолжили пить вместе с арендатором.