Международные организации призывают помочь гастарбайтерам и их семьям

22 мая Международная организация по миграции присоединилась ко всемирной кампании и призыву «Денежные переводы иностранных работников в кризис – как поддержать их поток». Инициатива призывает международное сообщество обратить внимание на проблему социоэкономических последствий пандемии COVID-19 и финансовой ситуации мигрантов и их семей.

С данной инициативой выступили Швейцария и Великобритания, они призвали все страны и международные организации присоединиться к ней.

Инициативу также поддержали Всемирный банк, Фонд ООН для инвестиций в развитие (UNCDF), Программа развития ООН (UNDP), Международная ассоциация систем денежных переводов и Международная торговая палата. Инициаторы кампании указывают на то, что из-за пандемии объемы переводов мигрантов своим семьям на родину сократились, что сказалось на местных экономиках этих стран, также были предложены конкретные меры, призванные исправить ситуацию.

«Пока мы ожидаем серьезного экономического падения по всему миру, наши опасения вызывает ситуация с экономиками, группами и семьями, зависимыми от денежных переводов мигрантов: ожидается ухудшение доступности для них образования, здравоохранения и пищи, а также более обширные последствия бедности», - отметил генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино. «Мы призываем политиков, частный сектор и гражданское общество сконцентрироваться на конкретных мерах, которые мы можем предпринять в этой ситуации, чтобы поддержать мигрантов и их семьи».

Всемирный призыв к действию ставит своей целью повысить понимание этой проблемы в разных странах и обращается к различным заинтересованным сторонам в секторе денежных переводов мигрантов предпринять практические меры, чтобы замедлить вызванное пандемией COVID-19 падение потока денежных переводов от мигрантов их семьям в странах с низким и средним уровнем жизни.

Например, организации призывают правительства и центральные банки разных стран, среди прочего, объявить переводы средств мигрантов на родину услугами первой необходимости, принять меры экономической поддержки, которые помогут мигрантам и тем, кто предоставляет услуги по переводу средств мигрантов, поддержать более широкий доступ к дигитальным технологиям, принять практические меры для претворения в жизнь регуляций, связанных с переводами гастарбайтеров. Организации, занимающиеся непосредственно предоставлением услуг денежных переводов мигрантам, призывают снизить платы за переводы, инвестировать в финансовую грамотность и обеспечить более прямой доступ к сервисам для таких переводов.

Претворение в жизнь таких жестов солидарности в отношении мигрантов и их семей спасет миллионы людей от бедности и отката в области достижения ряда Целей по стабильному развитию.