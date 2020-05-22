Удаленная работа после коронавируса: отныне и навсегда?

То, что началось как вынужденная и временная мера на период эпидемии, сейчас имеет все шансы стать для многих долгосрочным решением.

К сторонникам перехода на более гибкие схемы работы после выхода из глобального карантина на днях присоединились Facebook и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Руководство техногиганта в четверг объявило, что планирует шире практиковать удаленную работу среди своих сотрудников и в долгосрочной перспективе.

Новозеландский премьер на этой неделе поддержала идею предоставить гражданам третий выходной в неделю, частично с целью подтолкнуть рост внутреннего туризма.

По мере того, как офисы постепенно открываются после карантина, все больше работодателей рассматривают новые схемы занятости.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в видеообращении к 45-тысячному персоналу компании объявил, что с июля начинается агрессивный рекрутинг сотрудников для удаленной работы. Через 5-10 лет половина штата Facebook не должна сидеть в офисах, заявил он.

«Мы намерены стать самой прогрессивной компанией в плане масштабного перехода на удаленную работу», - цитирует Цукерберга Financial Times.

Аналогичные шаги предприняли и другие высокотехнологичные компании Кремниевой долины. Twitter и Square днем ранее объявили, что желающие сотрудники смогут продолжить работать из дома бессрочно.

Глава компании электронной торговли Shopify Тоби Лютке также обратился в четверг к своему персоналу. «Shopify - цифровая компания по определению. Зацикленность на офисах ушла в прошлое», - заявил он.

Расположенная в Сан-Франциско криптобиржа Coinbase на этой неделе объявила, что хочет быть в этом деле первой.

Различные варианты гибкой политики устраивают тех, кто опасается возвращения в офисы, а компаниям высвобождает пространство для обеспечения социального дистанцирования.

Джасинда Ардерн считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет способствовать росту экономики и улучшит баланс между работой и личной жизнью.

«Как я слышала, многие люди думают, что нам нужна четырехдневная неделя. Окончательное решение зависит от договоренности между работодателями и работниками. Но, как показывает опыт, который мы вынесли из эпопеи с ковид-19, гибкие схемы работы, в том числе из дома, повышают производительность», - заявила она в видеообращении на своей странице в Facebook.

Тренд возглавляют гиганты хай-тека

В прошлом году Microsoft опробовал четырехдневную рабочую неделю в своем японском филиале. Опыт был назван удачным в плане удовлетворенности и отдачи от сотрудников.

Теперь корпорация говорит, что берет на вооружение гибридную стратегию в отношении рабочих мест по мере того, как ее офисы постепенно открываются.

«Большинство сотрудников по своему желанию смогут продолжать работать из дома до конца октября», - заявил представитель Microsoft.

Эксперты по работе с персоналом приветствуют «удаленку» и сокращенную неделю как альтернативу массовому возвращению людей в офисы.