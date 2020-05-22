Ученые: иммунный паспорт погрузит человечество в фашизм

Отсутствие определенных антител будет означать, что гражданин не имеет «паспорта иммунитета» и поэтому не должен передвигаться публично. Тем, у кого они есть, будут выданы сертификаты на миграцию и экономический перезапуск, чтобы уязвимые люди могли оставаться дома. Однако, по мнению Всемирной организации здравоохранения и других экспертов, это ужасная идея.

«У нее так много недостатков, что трудно понять, с чего начать», - сказали в комментарии для Nature известный молекулярный биолог Натали Кофлер и канадский биоэтик Франсуаза Бэйлис.

Повсеместное внедрение иммунных паспортов в связи с пандемией коронавируса превратит, по их мнению, жизнь людей в антиутопию, вообразить которую можно, обратившись к истории.

Кофлер и Бейлис отмечают, что в XIX веке в Новом Орлеане и Луизиане желтая лихорадка поделила людей на два сорта – на тех, кто адаптировался к болезни, и тех, кто нет.

«Отсутствие иммунитета определяло, может ли человек вступать в брак и с кем, где он может работать, а в некоторых случаях это было поводом буквально увести гражданина в рабство. Наличие иммунитета отчасти позволило определенным группам сконцентрировать в своих руках политическую и экономическую власть», - говорится в статье.

Ее авторы уверены, что нечто подобное может случиться в результате распространения иммунных паспортов. «На наш взгляд, любая документация, которая ограничивает индивидуальные свободы на основе биологии, рискует стать основой для ограничения прав человека, усиления дискриминации, а не защиты общественного здоровья», - говорится в статье Nature.

Далее в тексте перечислены 10 причин, по которым иммунные паспорта внедрять нельзя.

Эфемерный иммунитет от COVID-19

Тот факт, что человек переболел коронавирусом, не означает, что он приобрел достаточное количество антител, чтобы подавить вирус в собственном организме и не стать его разносчиком без видимых симптомов или с симптомами обычного ОРВИ.

Недавние вспышки заболеваний SARS и MERS (родственных коронавирусу) показали, что полученный иммунитет защищает от повторного заражения 1-2 года, а иногда еще меньше.

Ненадежные тесты

Серологические тесты на коронавирус ненадежны, но и прочие разрекламированные тесты с 99% точности иногда приводят к ложному срабатыванию. То есть, тест измеряет антитела, отличные от тех, которые специфичны для SARS-CoV-2. Например, бывают случаи, когда у пациента низкая чувствительность иммунитета, и организм практически не реагирует на коронавирус, не вырабатывая антитела. Соответственно, тест покажет, что человек здоров, но это будет далеко не так.

Столько тестов нет в мире

Еще одной причиной является принципиальная невозможность поголовного тестирования населения даже в развитых странах. Например, в Германии проживает около 84 млн человек. Каждому требуется минимум два серологических теста, а это 168 млн тестов ежегодно (для постоянного мониторинга тестировать все население нужно хотя бы раз в год).