Ученые: иммунный паспорт погрузит человечество в фашизм
Некоторые страны рассматривают возможность использования анализов крови, чтобы проверить, есть ли у людей антитела к вирусу и могут ли они вернуться на работу, в школу и на другие общественные мероприятия в связи с коронакризисом, пишет Tervis со ссылкой на CNN.
Отсутствие определенных антител будет означать, что гражданин не имеет «паспорта иммунитета» и поэтому не должен передвигаться публично. Тем, у кого они есть, будут выданы сертификаты на миграцию и экономический перезапуск, чтобы уязвимые люди могли оставаться дома. Однако, по мнению Всемирной организации здравоохранения и других экспертов, это ужасная идея.
«У нее так много недостатков, что трудно понять, с чего начать», - сказали в комментарии для Nature известный молекулярный биолог Натали Кофлер и канадский биоэтик Франсуаза Бэйлис.
Повсеместное внедрение иммунных паспортов в связи с пандемией коронавируса превратит, по их мнению, жизнь людей в антиутопию, вообразить которую можно, обратившись к истории.
Кофлер и Бейлис отмечают, что в XIX веке в Новом Орлеане и Луизиане желтая лихорадка поделила людей на два сорта – на тех, кто адаптировался к болезни, и тех, кто нет.
«Отсутствие иммунитета определяло, может ли человек вступать в брак и с кем, где он может работать, а в некоторых случаях это было поводом буквально увести гражданина в рабство. Наличие иммунитета отчасти позволило определенным группам сконцентрировать в своих руках политическую и экономическую власть», - говорится в статье.
Ее авторы уверены, что нечто подобное может случиться в результате распространения иммунных паспортов. «На наш взгляд, любая документация, которая ограничивает индивидуальные свободы на основе биологии, рискует стать основой для ограничения прав человека, усиления дискриминации, а не защиты общественного здоровья», - говорится в статье Nature.
Далее в тексте перечислены 10 причин, по которым иммунные паспорта внедрять нельзя.
Эфемерный иммунитет от COVID-19
Тот факт, что человек переболел коронавирусом, не означает, что он приобрел достаточное количество антител, чтобы подавить вирус в собственном организме и не стать его разносчиком без видимых симптомов или с симптомами обычного ОРВИ.
Недавние вспышки заболеваний SARS и MERS (родственных коронавирусу) показали, что полученный иммунитет защищает от повторного заражения 1-2 года, а иногда еще меньше.
Ненадежные тесты
Серологические тесты на коронавирус ненадежны, но и прочие разрекламированные тесты с 99% точности иногда приводят к ложному срабатыванию. То есть, тест измеряет антитела, отличные от тех, которые специфичны для SARS-CoV-2. Например, бывают случаи, когда у пациента низкая чувствительность иммунитета, и организм практически не реагирует на коронавирус, не вырабатывая антитела. Соответственно, тест покажет, что человек здоров, но это будет далеко не так.
Столько тестов нет в мире
Еще одной причиной является принципиальная невозможность поголовного тестирования населения даже в развитых странах. Например, в Германии проживает около 84 млн человек. Каждому требуется минимум два серологических теста, а это 168 млн тестов ежегодно (для постоянного мониторинга тестировать все население нужно хотя бы раз в год).
В июне Германия ожидает получить от швейцарской компании 5 млн тестов. Но это позволит охватить лишь 6% населения. Даже Южная Корея, которая отличается высокими показателями тестирования, смогла протестировать только 1,5% своего населения к 20 мая 2020 года.
Некому будет работать
В настоящее время количество переболевших, выздоровевших людей слишком мало, для того, чтобы их определить в группу свободных граждан, кто может без проблем передвигаться, работать. Если остальных при этом держать взаперти, поднимать рухнувшую мировую экономику будет некому.
Тотальная слежка нарушает приватность
Мониторинг за передвижением людей и постоянные проверки иммунных паспортов неминуемо приведут к утечкам данных, не говоря уже о том, что контролирующие органы смогут постоянно отслеживать, где территориально находится человек.
Полицейское государство станет нормой
Организация регулярных проверок приведет к «активизации полицейской деятельности, а также повышением риска профилирования населения по принципу разделения расовых, сексуальных, религиозных или других меньшинств. В пример авторы приводят случаи, когда на уровне социума распространяются слухи о большей или меньшей предрасположенности к заболеванию коронавирусом теми или иными группами населения.
Доступ к тестированию
Тесты на коронавирус наверняка будут доступны не всем. В первую очередь их будут делать богатые и влиятельные люди. Так, в США в начале марта в первую очередь тесты сделали знаменитостям, звездам, госслужащим. В то же время «десятки штатов проводили менее 20 тестов в день».
Очевидно, что пожилые люди, дети из небогатых семей, которым нужно ходить в школу, пройдут тестирование в последнюю очередь, а значит, будут ограничены в правах.
Социальное расслоение
Отсутствие достаточного количества бесплатных вакцин приведет к разделению общества на иммунных и потенциально рисковых граждан. Если вакцины будут платными, «стратификация будет зависеть от удачи, денег и личных обстоятельств».
Лишенные вакцин или нежелающие прививаться люди будут ограничены в посещении концертов, музеев, религиозных служб, ресторанов. Наверняка также работодатели будут отдавать предпочтение привитым кандидатам при наборе сотрудников.
Иммунные паспорта также могут разжечь межнациональную вражду, если одни государства введут систему, а другие – нет, и их граждан попросту не будут пускать в некоторые страны.
Новые формы дискриминации
В иммунный паспорт в дальнейшем могут включить другие данные о здоровье человека, включая психическое, и результаты генетических тестов. Таким образом, сегодняшние иммунные паспорта завтра могут превратиться в «биологический паспорт».
Коррупционная составляющая
Иммунный паспорт как билет в жизнь без ограничений наверняка станет востребованным товаром на черных рынках.