Известный интернет-магазин начинает расширять свою сеть в Эстонии

"По оценке Kaup24, только в апреле количество заказов выросло на 30%. Быстро растущий объем продаж придает уверенности в завтрашнем дне и дает возможность для новшеств на благо нашей возможной клиентуры, поэтому таллиннский пункт выдачи мы перевели в более просторные помещения", - сообщил в переданном BNS пресс-релизе исполнительный директор головной фирмы сети Kaup24, предприятия Pigu Grupр Дайнюс Лилюс.

В новом, более крупном пункте выдачи заказов в таллиннском районе Мустамяэ, по адресу Кадака теэ, 5-10b, клиенты смогут получать заказанные ими товары, один или сразу несколько, а также если по меньшей мере один из них является крупногабаритным и весит более 50 килограммов.

“Прежде крупногабаритные товары, заказанные посредством Kaup24, такие как мебель или бытовая техника, можно было получить только с курьерской доставкой. В прошлом году мы расширили пункт выдачи заказов на Мустамяэ теэ, предоставив клиентам возможность самим бесплатно забрать товар», - отметил Лилюс.