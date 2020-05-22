За попытку дать латвийским пограничникам взятку в 5 евро белорус заплатит штраф в 4300 евро

В пятницу сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии задержали гражданина Белоруссии, который пытался дать им взятку в размере 5 евро.
Проводя контроль на границе, латвийские пограничники обнаружили в автомашине гражданина Белоруссии под сидением блок сигарет "Korona Slim" без акцизных марок.
Против мужчины 1993 года рождения был начат уголовный процесс за взяточничество.
Мужчина заключил соглашение с прокуратурой и заплатит штраф в размере 4300 евро, сообщила представитель ГПО Иоланта Бабишко.