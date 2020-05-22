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  • За попытку дать латвийским пограничникам взятку в 5 евро белорус заплатит штраф в 4300 евро

За попытку дать латвийским пограничникам взятку в 5 евро белорус заплатит штраф в 4300 евро

28.03.2018, Berlin, Berlin, Germany - Euro notes. 00S180328D216CAROEX.JPG [MODEL RELEASE: NOT APPLICABLE, PROPERTY RELEASE: NOT APPLICABLE (c) caro images / Sorge, http://www.caro-images.com, info@caro-images.com - In case of using the picture for any purpose, please contact the agency - the picture is subject to royalty!]

ФОТО: Caro / Sorge/Caro / Sorge

В пятницу сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии задержали гражданина Белоруссии, который пытался дать им взятку в размере 5 евро.

Проводя контроль на границе,  латвийские пограничники обнаружили в автомашине гражданина Белоруссии под сидением блок сигарет "Korona Slim" без акцизных марок.

Против мужчины 1993 года рождения был начат уголовный процесс за взяточничество.

Мужчина заключил соглашение с прокуратурой и заплатит штраф в размере 4300 евро, сообщила представитель ГПО Иоланта Бабишко.

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