Бортперсонал Finnair жестко раскритиковал авиакомпанию

Во вторник Finnair объявил о новых переговорах, касающихся отправки персонала в дополнительный неоплачиваемый отпуск. Ранее компания сообщала о постепенном возобновлении азиатских рейсов летом.

"На трех возобновляющихся маршрутах финский персонал полностью отсутствует, поскольку все услуги были уже ранее переданы на аутсорсинг иностранной компании. Если бы от этого отказались, в Хельсинки сохранились бы сотни рабочих мест", - говорит председатель профсоюза бортпроводников Яри Тойвонен.

Finnair: компания соблюдает условия уже заключенных договоров

Когда в начале прошлого десятилетия авиаперевозчик испытывал экономические трудности, бортобслуживание рейсов в Сингапур, Гонконг и Дели отдали подрядчику OSM Aviation. С помощью мер такого рода компания смогла снова вернуться на путь роста.

"Наши контракты с OSM обязывают использовать их персонал на этих маршрутах. Речь идет не о наемной работе, Finnair просто соблюдает заключенные договоры и их условия", - комментирует глава отдела коммуникаций и социальной ответственности Finnair Арья Суоминен в электронном письме.

Яри Тойвонен считает, что, поскольку авиаиндустрия будет долго оправляться от коронакризиса, от услуг подрядчиков следует сейчас отказаться. До тех пор пока финские сотрудники не трудоустроены, выдачу разрешений на работу для работников из-за пределов ЕС следовало бы, по его словам, прекратить.