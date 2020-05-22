Исполняющий обязанности ректора Таллиннского университета может определиться в июне

«Согласно правилам, исполняющий обязанности ректора должен быть избран профессором. Кроме того, совет хочет, чтобы и.о. был хорошо знаком с руководством университета и профессионально направлял деятельность университета, в том числе следуя нынешним обычаям», - сказал Таави Лаур, председатель Совета Таллиннского университета. По словам Лаурк, исполняющий обязанности ректора может стать известен уже в июне.

Совет также решил не объявлять внеочередных выборов ректорв. Будут очередные выборы, которые начнутся осенью - как и планировалось ранее.