Исполняющий обязанности ректора Таллиннского университета может определиться в июне

В пятницу Совет Таллиннского университета решил, что, поскольку ректор Тийт Ланд был избран ректором Таллиннского технического университета, и его работа в Таллиннском университете завершится 31 августа, руководить ТУ с 1 сентября будет исполняющий обязанности ректора, назначенный Советом.
«Согласно правилам, исполняющий обязанности ректора должен быть избран профессором. Кроме того, совет хочет, чтобы и.о. был хорошо знаком с руководством университета и профессионально направлял деятельность университета, в том числе следуя нынешним обычаям», - сказал Таави Лаур, председатель Совета Таллиннского университета. По словам Лаурк, исполняющий обязанности ректора может стать известен уже в июне.
Совет также решил не объявлять внеочередных выборов ректорв. Будут очередные выборы, которые начнутся осенью - как и планировалось ранее.
«Избранный ректор вступит в должность 15 мая 2021 года», - уточнил Таави Лаур. От имени совета Лаур также выразил надежду, что на должность нового ректора будет выдвинуто много сильных кандидатов, которые по достоинству оценивают успех университета и ставят перед собой высокие цели.