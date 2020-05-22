Пт, 22.05.2020
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Шведская газета: когда Европа откроет границы, Швеции придется несладко

Флаг Швеции.

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Швеция не хотела вводить карантин и тем самым лишать своих граждан личных свобод, но теперь шведы вполне могут лишиться свободы передвижения по Европе: открывая границы, многие страны заявляют, что шведов видеть у себя не хотят, и это неудивительно, пишет Svenska Dagbladet.

В среду Европейская комиссия представила план возобновления туризма в странах ЕС. На фоне этой работы разные страны пообщались друг с другом. Так, например, в Дании многие партии выступают за то, чтобы открыть границу с Германией и Норвегией — но не со Швецией.

Даже Финляндия допускает, что со Швецией придется обойтись по-особенному.  При этом, с чисто юридической точки зрения Швеции противопоставить нечего: каждая страна в пределах Шенгена вправе сама определять степень открытости своих границ, если речь идет о порядке и безопасности. 

В воскресенье Швеция оказалась на восьмом месте в рейтинге Worldometer по показателю количества умерших на миллион жителей: 365 человек на миллион умерли в странет от Covid-19. Дания расположилась на 24 месте с 94 умершими. Германия составила ей компанию на 23 месте.

Iведская стратегия по коронавирусу до сих пор была такой неясной и расплывчатой, что министру иностранных дел каждый раз приходится начинать переговоры с попыток убедить окружающий мир, что cтрана вовсе не делает ставку на коллективный иммунитет, и для нее, безусловно, так же как и для остальных, важно затормозить распространение инфекции.

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