Шведская газета: когда Европа откроет границы, Швеции придется несладко

В среду Европейская комиссия представила план возобновления туризма в странах ЕС. На фоне этой работы разные страны пообщались друг с другом. Так, например, в Дании многие партии выступают за то, чтобы открыть границу с Германией и Норвегией — но не со Швецией.

Даже Финляндия допускает, что со Швецией придется обойтись по-особенному. При этом, с чисто юридической точки зрения Швеции противопоставить нечего: каждая страна в пределах Шенгена вправе сама определять степень открытости своих границ, если речь идет о порядке и безопасности.

В воскресенье Швеция оказалась на восьмом месте в рейтинге Worldometer по показателю количества умерших на миллион жителей: 365 человек на миллион умерли в странет от Covid-19. Дания расположилась на 24 месте с 94 умершими. Германия составила ей компанию на 23 месте.