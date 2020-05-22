Мир выходит из карантина. А когда восстановится экономика?

Одна из ведущих стран и экономик Евросоюза не закрывала магазины и начальные школы, не запрещала людям выходить из дома. Власти ограничились рекомендациями населению соблюдать дистанцию и по возможности работать из дома, отменили массовые мероприятия и очные занятия в старших классах и университетах.

В итоге смертность в Швеции оказалась ниже, чем в наиболее пострадавших крупных государствах Европы, но в разы выше, чем в других скандинавских странах. Даже в менее сдержанной и просторной Германии ситуация выглядит намного лучше: в Швеции коронавирус к концу мая унес 3800 жизней на 10 млн населения, а у немцев умерли 8200 человек при населении 84 млн.

AFP Шведы четко выполняют рекомендации властей. Очередь за алкоголем в государственный магазин

Однако и экономика Швеции пострадала не так сильно, как в других европейских странах. В первом квартале, по очень предварительным оценкам, она сократилась на 0,3%, тогда как в среднем в ЕС падение составило 3,5%, а в скованных жестким карантином Италии, Франции и Испании - в полтора раза существеннее.

Определенные выводы из этого можно сделать, однако вряд ли связь между жесткостью карантина и динамикой экономики прямолинейная, отмечает старший экономист шведского Handelsbanken Эрик Мейерссон. Равно как и динамику смертности, деловую активность определяет множество структурных факторов, существовавших и до пандемии.

Они же угрожают свести на нет все достижения Швеции в деле минимизации неудобств для бизнеса и граждан. Примерно половина экономики страны приходится на экспорт, а спрос на Volvo и другие товары и услуги в мире резко сократился.

В результате экономика страны упадет в 2020 году на те же 7%, что предсказывают Европе в целом, сказала на этой неделе министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Она признала, что "очень глубокий кризис в нашей экономике развивается стремительнее, чем мы ожидали", сообщил Bloomberg. А старший экономист долгового агентства Швеции Мартен Бьеллеруп добавил, что Швеция, по его оценкам, пострадает чуть меньше других, но разница будет незначительной.

Шведы осторожны в оценках и не спешат ставить себя в пример. Премьер-министр Стефан Лёвен собрал на прошлой неделе иностранных журналистов и открестился от имиджа морального лидера борцов с карантином. Шведская модель построена на доверии между властями и гражданами, на которых лежит ответственность поступать правильно, сказал он.

"О нас пишут, будто мы делаем что-то решительно отличное от других стран. Это не так, - цитирует его Рейтер. - Неправда, будто жизнь в Швеции идет своим чередом. Все совсем не так, как всегда".

Шведы играют вдолгую и надеются, что их модель мягкого карантина сработает лучше, чем череда открытий и закрытий.

"Стратегия Швеции рассчитана на устойчивость в долгосрочной перспективе. Когда людей сначала запирают, а потом выпускают, они сильнее напуганы, и неопределенность возрастает", - цитирует Financial Times экономиста Handelsbanken Кристину Ниман, которая раньше была одним из руководителей шведского центробанка.