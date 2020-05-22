Очаг “Арт-Пандемии” в Силламяэ: запертые в своих странах художники отправляют картины на онлайн-выставку

- Я сам много раз наблюдал на выставках - и у нас в Эстонии, и за рубежом - когда всё очень холодное, идеально выстроенное, в белых залах, тонко поданное и отстраненное. Там мало зрителей, и ты как будто не в этом процессе, тебе туда нельзя, ты не имеешь доступа. И у многих зрителей давно сложилось такое мнение, что если я не понял, мне незачем снова туда идти. А у меня такая позиция, что если популяризировать современное искусство, делать его интересным, там найдется очень много такого, что людям понравилось бы, но они до него никогда не доходили. И эта возможность популяризировать, выходить на зрителя через интернет - это, мне кажется, очень интересная экспериментальная зона. Есть очень много подобных закрытых групп, но туда зритель опять-таки не попадает. У меня концепция, чтобы всё было открыто, чтобы даже люди, которые не вступили в группу, могли посмотреть, как это выглядит.

- В закрытых группах художникам легче понимать друг друга?

- Они, конечно, понимают, но там складывается совсем другая атмосфера. А здесь мне самому интересно, как это будет развиваться.

- Вы ведь не в первый раз устраиваете выставку в месте, которое, казалось бы, не подходит для выставки. Например, в торговом центре Astri в Нарве, практически в коридоре…

- Одно дело, когда я выставляюсь в галереях в разных странах, и совсем другое, когда курирую такое пространство, размещаю экспозиции по своему видению. Как куратор, я выбираю, какие экспозиции будут проходить, выбираю художников или вывешиваю свои картины. И здесь тоже нацелен на то, чтобы искусство было доступно всем. Потому что магазин - это не лучшее место для искусства, так всегда считалось. Но с другой стороны, там ходит зритель, который никогда не дошел бы до галереи. И вот как раз первая встреча с тем, что он никогда не увидел бы, возникает. И я надеюсь, что зритель будет увлекаться, понимать, что это интересно, и в конечном итоге это приведет его в галереи, на выставки. Не обязательно “понимать” искусство. В искусстве очень много уровней понимания, и тот, кто знает историю искусства, конечно, видит произведение не так, как тот, кто впервые к этому прикоснулся. Но всё равно, эстетика в человеке заложена, у каждого есть какой-то вкус. А интересоваться любыми видами творчества, искусства - это жажда сродни духовности.

- Вообще, в торговом центре человек видит очень много визуальных образов. Но это реклама. В какой-то степени она тоже может быть искусством, но с очень конкретной целью - продать?