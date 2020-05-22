Очаг “Арт-Пандемии” в Силламяэ: запертые в своих странах художники отправляют картины на онлайн-выставку

Из-за пандемии “на удаленке” оказались не только офисные работники и школьники. Художники по всему миру тоже заперты по домам, лишились обычных возможностей выражать себя, показывать свои произведения так резко изменившемуся миру. Художник из Силламяэ Эдуард Зеньчик тоже обнаружил себя отрезанным от галерей, и создал арт-группу в Фейсбуке. Здесь он выступает в роли куратора выставки, на которой модерирует произведения современного искусства.
Эдуард Зеньчик рассказал, что еще перед пандемией успел открыть выставку молодых художников ZE+F в Нарве, которая вынужденно, но органично перетекла в интернет-пространство социальной сети Facebook. На этом опыте Зеньчик создал “Арт-Пандемию” - группу в которой фото своих произведений выставляют художники из многих стран.
Эдуард Зеньчик выставляет здесь и свои работы, и отбирает лучшие, на его взгляд, из присланных. В виртуальной галерее выставляется президент Творческого союза художников России Константин Худяков, известный петербургский художник Игорь Пестов, Юрий Хорев из Кохтла-Ярве, Артур Берзиньш из Латвии, представлены художники из гораздо более далеких стран.
- Было неизвестно, надолго ли это. Хотелось как-то резко среагировать на эту ситуацию, - рассказал Эдуард Зеньчик. - В мире интернета ты не находишься в каком-то месте, как в Нарве или в Силламяэ, конкуренция сразу бесконечно большая. Поэтому возникла идея интернет-арт-пространства - не такого, каких много, а места, где и сами художники, и зрители могли бы общаться.
- Сколько людей “пришли” в группу?
- На данный момент уже больше 2 000 человек. И эта площадка, я думаю, будет расширяться. Это интересно, но занимает немало времени, всё время нужно что-то модерировать.
- Можно сказать, что вы - куратор этой интернет-выставки?
- Да. Это необычный для меня формат, потому что это онлайн, это непрерывно. Ты должен реагировать на всё, что происходит, “в прямом эфире”.
- Как люди чаще делятся эмоциями, что-то переживают в Фейсбуке? Смотрят на котиков, общаются с друзьями, читают чьи-то умные мысли крупными буквами… У вас совсем другое. Фейсбук - это вообще подходящее место, чтобы устроить выставку современного искусства?
- Есть аудитория для котиков, есть аудитория для современного искусства. Просто меньше людей этим интересуются. Но когда ты в этой узкой специализации находишь единомышленников, то происходит такое же полноценное общение, только онлайн. Поскольку все в мире оказались в одинаковой ситуации, и художники тоже, то они были вынуждены как-то по другому себя реализовывать. Все направления искусства столкнулись с этим - теперь нет возможности напрямую контактировать со зрителями, с поклонниками. Особенно трудно это для людей из театров, для музыкантов, потому что онлайн - как бы это не было круто - это не то. Но для художников это даже интересное исследование. Картины тоже можно смотреть только вживую, а картинка, которую показывает интернет - это просто сообщение, что такое произведение существует, у него такие-то параметры, а визуально оно должно выглядеть вот так. И когда ты обратишься к нему вживую, оно будет примерно похоже на эту картинку. Но все равно в этом пространстве интересно друг с другом взаимодействовать. Это само по себе - современное искусство.
- Вы говорили ранее, что современное искусство отстраняется от людей, и массовый зритель его игнорирует. Этот “поход в народ” может что-то изменить?
- Я сам много раз наблюдал на выставках - и у нас в Эстонии, и за рубежом - когда всё очень холодное, идеально выстроенное, в белых залах, тонко поданное и отстраненное. Там мало зрителей, и ты как будто не в этом процессе, тебе туда нельзя, ты не имеешь доступа. И у многих зрителей давно сложилось такое мнение, что если я не понял, мне незачем снова туда идти. А у меня такая позиция, что если популяризировать современное искусство, делать его интересным, там найдется очень много такого, что людям понравилось бы, но они до него никогда не доходили. И эта возможность популяризировать, выходить на зрителя через интернет - это, мне кажется, очень интересная экспериментальная зона. Есть очень много подобных закрытых групп, но туда зритель опять-таки не попадает. У меня концепция, чтобы всё было открыто, чтобы даже люди, которые не вступили в группу, могли посмотреть, как это выглядит.
- В закрытых группах художникам легче понимать друг друга?
- Они, конечно, понимают, но там складывается совсем другая атмосфера. А здесь мне самому интересно, как это будет развиваться.
- Вы ведь не в первый раз устраиваете выставку в месте, которое, казалось бы, не подходит для выставки. Например, в торговом центре Astri в Нарве, практически в коридоре…
- Одно дело, когда я выставляюсь в галереях в разных странах, и совсем другое, когда курирую такое пространство, размещаю экспозиции по своему видению. Как куратор, я выбираю, какие экспозиции будут проходить, выбираю художников или вывешиваю свои картины. И здесь тоже нацелен на то, чтобы искусство было доступно всем. Потому что магазин - это не лучшее место для искусства, так всегда считалось. Но с другой стороны, там ходит зритель, который никогда не дошел бы до галереи. И вот как раз первая встреча с тем, что он никогда не увидел бы, возникает. И я надеюсь, что зритель будет увлекаться, понимать, что это интересно, и в конечном итоге это приведет его в галереи, на выставки. Не обязательно “понимать” искусство. В искусстве очень много уровней понимания, и тот, кто знает историю искусства, конечно, видит произведение не так, как тот, кто впервые к этому прикоснулся. Но всё равно, эстетика в человеке заложена, у каждого есть какой-то вкус. А интересоваться любыми видами творчества, искусства - это жажда сродни духовности.
- Вообще, в торговом центре человек видит очень много визуальных образов. Но это реклама. В какой-то степени она тоже может быть искусством, но с очень конкретной целью - продать?
- Дизайн и искусство - немного разные области, и конкуренции здесь не должно быть. Просто пришло время, когда размыты границы между дизайном и искусством. И даже специалисты иногда не могут сказать, где проходят эти границы.
- Но на упаковке чипсов может быть произведение искусства?
- Может, но это не делает упаковку произведением искусства. Чтобы она стала произведением искусства, она должна попасть в галерею, в музей, то есть какая-то институция должна принять, что это произведение искусства. Или художник должен объявить, что это - произведение искусства. А сама по себе упаковка этого не скажет.
- Значит, произведение - это один предмет? Если предмет тиражируется, то это уже не произведение?
- Нет, почему же? Энди Уорхол делал очень много тиражей, и это оставалось произведением искусства. Литография - это похожая ситуация.
- А то, что вы говорили о картинке в интернете - разве это не такой же отпечаток, который просто виден на тысячах экранов?
- Это копия, это не само произведение. Кто находится в этой сфере, он сразу смотрит на параметры, которые указаны рядом с картинкой - размер, техника - и более полно могут представить. Если посмотреть на телефоне фото пятиметрового произведения - разве это тоже самое, что посмотреть на само произведение?
- Сможет ли картина когда-нибудь приходить к человеку полноценно через интернет? Может быть, с помощью виртуальной реальности?
- Это область экспериментов. Художники-новаторы интересуются этой областью, пытаются найти новые электронные техники. Но это всё еще область эксперимента, и она не дает четких ответов. Можно думать, что нечто - это произведение искусство, но окончательно будет ясно, когда оно войдет в историю искусства. Но это очень интересный процесс для творческих людей - нащупывать, что будет записано в историю искусства из нашего времени. В принципе, это и есть жизнь художника - когда ты пытаешься найти то, что станет зеркалом нашей эпохи.
- Как думаете, каким останется на картинах 20-й год, когда всем пришлось оставаться дома? Он будет тревожным? Годом какого-то перелома?
- Самое тревожное еще впереди, может быть. Но это неблагодарное дело - предсказывать: угадаешь - будешь виноват, ошибешся - тоже будешь виноват.
- А из того, что уже нарисовано?
- То, что уже нарисовано - картинка довольно печальная. Но я такой оптимист, что меня это не беспокоит. Пока живы - всё в порядке, можем изменить то, что происходит. Хотя, конечно, это очень необычный поворот - за всю историю еще не было такого, чтобы людей вот так вот разогнали по домам, и они выполнили всемирный приказ. Это, конечно, мощная история. Хотя кризис случается не в первый раз, и в наше время перемен чуть ли не каждое десятилетие происходит переформатирование всего мира. Интересно в этом находиться, это мобилизует, и приходится придумывать, как сосуществовать с этим миром.