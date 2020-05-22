Пт, 22.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

В ДТП пострадала велосипедистка

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Marko Saarm

Сегодня во второй половине дня в полицию поступило сообщение о ДТП в Пярну недалеко от пересечения Рижского шоссе и бульвара Таммсааре. Ехавшая на велосипеде женщина потеряла контроль над велосипедом, когда проезжала мимо автобуса, и упала. Велосипедистка получила травмы, и скорая помощь доставила ее в больницу пишет Pärnu Postimees.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 3 часов дня. На пострадавшей в момент аварии не было велосипедного шлема.

Сотрудник Пярнуского  полицейского участка Айво Люнекунд напоминает, что каждый велосипедист независимо от возраста должен носить шлем . «Шлем может спасти жизнь велосипедиста при падении. Позаботьтесь о своей безопасности и всегда надевайте шлем при езде на велосипеде», - сказал он.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ