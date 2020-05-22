Крупнейшая автобусная фирма Европы отодвигает выход на эстонский рынок

Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, немецкая автобусная компания Flixbus откладывает начало рейсов из Таллинна в города Восточной и Западной Европы, запланированное ранее на первую половину 2020 года.
Михал Леман, управляющий директор Flixbus в Польше, Украине и странах Балтии, сказал BNS, что, учитывая текущую ситуацию, все планы по расширению на новые рынки были отложены, и о дальнейшем развитии событий будет объявлено как можно скорее.
В феврале Министерство экономики и коммуникаций одобрило ходатайство Flixbus Polska об открытии автобусных маршрутов по маршрутам Берлин-Таллинн, Варшава-Таллинн и Прага-Таллинн.
Flixbus Estonia был зарегистрирован в Эстонии в конце прошлого года. Он принадлежит немецкой компании Flixbus, которая была основана в 2013 году. Компания работает на международном рынке с 2015 года. Flixbus путешествует по более чем 2500 направлениям в 30 странах.