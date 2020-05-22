Пт, 22.05.2020
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Мадрид и Барселона с понедельника ослабят режим изоляции

Tühi Madridi Adolfo Suárezi lennujaam. 

ФОТО: GABRIEL BOUYS/AFP/SCANPIX

Правительство Испании разрешило Мадриду и Барселоне ослабить режим изоляции с 25 мая, сообщила в пятницу газета "Паис".

C понедельника в этих городах и в их окрестностях, а также в автономном сообществе Кастилия и Леон люди смогут собираться в группы до 10 человек, а рестораны и кафе смогут работать на 50% своей вместимости.

В то же время жителям Балеарских и Канарских островов разрешат с 25 мая посещать торговые центры, а кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, а не только на уличных верандах.

Всего в Испании выявлено 233 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 27,9 тыс. человек.

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