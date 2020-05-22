Виновника лобового столкновения на пярнуском мосту взяли под стражу

По имеющимся у издания сведениям, полиция подозревает, что 26-летний Крис Матсалу в момент аварии 15 мая находился за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Взятые у него после аварии пробы крови пока не прошли анализ, однако выяснилось, что еще до аварии в центре Пярну он по крайней мере трижды садился за руль, приняв наркотики.

К моменту совершения аварии в отношении Матсалу уже было возбуждено уголовное дело по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.