Виновника лобового столкновения на пярнуском мосту взяли под стражу

Молодой человек, спровоцировавший лобовое столкновение автомобилей на мосту Кесклинна в Пярну неделю назад, взят под стражу, пишет Pärnu Postimees.
По имеющимся у издания сведениям, полиция подозревает, что 26-летний Крис Матсалу в момент аварии 15 мая находился за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
Взятые у него после аварии пробы крови пока не прошли анализ, однако выяснилось, что еще до аварии в центре Пярну он по крайней мере трижды садился за руль, приняв наркотики.
К моменту совершения аварии в отношении Матсалу уже было возбуждено уголовное дело по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Пярнуский уездный суд в пятницу удовлетворил ходатайство Ляэнеской окружной прокуратуры взять Матсалу под стражу.