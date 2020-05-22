Пт, 22.05.2020
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  • Виновника лобового столкновения на пярнуском мосту взяли под стражу

Виновника лобового столкновения на пярнуском мосту взяли под стражу

Место аварии - мост Кесклинна в Пярну

ФОТО: Pärnu Postimees

Молодой человек, спровоцировавший лобовое столкновение автомобилей на мосту Кесклинна в Пярну неделю назад, взят под стражу, пишет Pärnu Postimees.

По имеющимся у издания сведениям, полиция подозревает, что 26-летний Крис Матсалу в момент аварии 15 мая находился за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Взятые у него после аварии пробы крови пока не прошли анализ, однако выяснилось, что еще до аварии в центре Пярну он по крайней мере трижды садился за руль, приняв наркотики.

К моменту совершения аварии в отношении Матсалу уже было возбуждено уголовное дело по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Пярнуский уездный суд в пятницу удовлетворил ходатайство Ляэнеской окружной прокуратуры взять Матсалу под стражу.

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