Директор театра: в нынешних условиях открывать театры невыгодно

"Для меня это удивительно и непонятно", - сказала Табор, добавив, что если в залах разрешено находиться 500 зрителей и в то же время приходиться обеспечивать соблюдение требования "2+2", то в театральных залах останется едва ли 100 человек.

Табор отметила, что при таких цифрах нет смысла открывать театры, так как они будут работать в убыток.