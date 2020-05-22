Директор театра: в нынешних условиях открывать театры невыгодно

Театрам экономически разумнее оставаться закрытыми в ситуации, если в зале будет разрешено находиться 500 зрителям и придется соблюдать правило "2+2", сказала порталу ERR директор театра "Угала" Гармен Табор, комментируя сообщение премьер-министра Юри Ратаса об очередных этапах послабления ограничений.
"Для меня это удивительно и непонятно", - сказала Табор, добавив, что если в залах разрешено находиться 500 зрителей и в то же время приходиться обеспечивать соблюдение требования "2+2", то в театральных залах останется едва ли 100 человек.
Табор отметила, что при таких цифрах нет смысла открывать театры, так как они будут работать в убыток.
Театры сейчас рассчитывают на то, что в сентябре все ограничения снимут. "В противном случае государство должно будет найти новые методы, но почему, если есть разумная возможность открыть театры, и они смогут сами начать хозяйствовать", - отметила она.