Пт, 22.05.2020
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Вирусолог Лутсар недовольна грядущим снятием ограничения на продажу алкоголя

Kokteilid sisaldavad üllatavalt palju kaloreid.

ФОТО: Shutterstock

Фото: Сийм Лыви/ERR

Правительство ЭР пересмотрело ограничения, связанные с пандемией коронавируса: с 1 июня бары и рестораны могут снова работать и продавать алкоголь после десяти часов вечера, однако не всем эти послабления по нраву, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Если не будет новой вспышки заболевания, то с 1 июня будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции с ограниченным числом участников и обязательным соблюдением правила 2+2. Гарантировать, что правила будут соблюдаться, прежде всего, должны будут организаторы мероприятий.

Член кризисной комиссии вирусолог Ирья Лутсар говорит, что правительство не учло пожелания ученых. "Cамые опасные места - это там, где алкоголь, там, где люди находятся вплотную друг к другу, и распространение происходит через тесный контакт", - считает она.

Между тем, ночные клубы по-прежнему останутся закрытыми, и о том, когда они смогут открыться, правительство пока никакой информации не дает.

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