Скончался основатель легендарной эстонской панк-рок-группы

Первый гитарист рок-группы из Синди The Tuberkuloited Айвар Кандла умер в пятницу, 15 мая, на прошлой неделе. Прощание с Кандла состоится завтра в Пярну. Ему было 50 лет.

На концерте, который транслировался через Facebook, Раадик заявил, что Кандла был «оловянным солдатиком» группы в ее первые годы.

«Он всегда был рядом, когда требовалась помощь. Я верю, что он где-то наверху и дает нам силы», - сказал певец и посвятил Кандла песню «Tinasõdur» («Оловянный солдатик»).