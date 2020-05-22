Скончался основатель легендарной эстонской панк-рок-группы

Вокалист группы The Tuberkuloited Индрек Раадик объявил во время веб-концерта, что недавно умер бывший участник группы Айвар Кандла. Об этом пишет портал Elu24.
Первый гитарист рок-группы из Синди The Tuberkuloited Айвар Кандла умер в пятницу, 15 мая, на прошлой неделе. Прощание с Кандла состоится завтра в Пярну. Ему было 50 лет.
На концерте, который транслировался через Facebook, Раадик заявил, что Кандла был «оловянным солдатиком» группы в ее первые годы.
«Он всегда был рядом, когда требовалась помощь. Я верю, что он где-то наверху и дает нам силы», - сказал певец и посвятил Кандла песню «Tinasõdur» («Оловянный солдатик»).
По словам Раадика, нынешний гитарист группы Алар Айгро был очень хорошим другом Кандла. Главными хитами группы, который влзникла1991 году, являются «Lilleke rohus», «Raadio», «Põhjamaa neid» ja «Tantsin valssi».