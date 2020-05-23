При крушении пассажирского самолета в Пакистане выжили двое

При крушении пассажирского лайнера "Пакистанских международных авиалиний" в районе Карачи 22 мая погибли 97 человек. Как сообщили в Twitter власти провинции Синд, всего на борту лайнера находились 99 человек. Из них двое выжили.

Final #PlaneCrash update for today:

Total people on board: 99

Total deaths: 97

Survivors: 02



66 dead bodies were brought to JPMC and 31 were brought to CHK. 19 bodies have been identified so far. — Health and Population Welfare Department, Sindh (@SindhHealthDpt) May 23, 2020

Пассажирский самолет потерпел крушение в пятницу. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на чиновников, всего на борту было 99 человек — 91 пассажир и восемь членов экипажа, выжили из них только двое.

Самолет рухнул на жилые дома, в результате чего пострадали более 30 человек, многие из которых с различными травмами доставлены в больницы. Сообщается, что были найдены тела одного ребенка и одного взрослого. Отмечается, что из-под завалов извлекли и младенца, который выжил в результате случившегося. Его семья проживала в одном из разрушенных при падении лайнера домов.

Самолет, следовавший из города Лахор в Карачи, рухнул за несколько минут до посадки. Крушение произошло в населенной местности, в результате был поврежден ряд домов. Не менее 15 жителей доставлены в больницы, передает информагентство dpa. На место происшествия прибыли военные, полиция и спасатели. Управление гражданской авиации Пакистана сообщило, что причиной крушения, вероятно, стала техническая неисправность.