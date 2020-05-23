Египет вводит новый налог из-за коронавируса

Парламент Египта принял закон о введении дополнительного налога на борьбу с коронавирусом. Он составит один процент от заработной платы и будет взиматься в течение года, начиная с 1 июля. Налог с пенсии составит 0,5%, а те, кто зарабатывает 2000 фунтов (115 евро) в месяц и меньше, от налога освобождены, пишет Newsru.