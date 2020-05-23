Сб, 23.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

Египет вводит новый налог из-за коронавируса

Египет.

ФОТО: Shutterstock

Парламент Египта принял закон о введении дополнительного налога на борьбу с коронавирусом. Он составит один процент от заработной платы и будет взиматься в течение года, начиная с 1 июля. Налог с пенсии составит 0,5%, а те, кто зарабатывает 2000 фунтов (115 евро) в месяц и меньше, от налога освобождены, пишет Newsru.

Освобождение от уплаты нового налога получат и те, кому эпидемия нанесла экономический ущерб. Как сообщает пресс-служба правительства Египта, средства будут направлены на поддержку предприятий и граждан, пострадавших от коронавируса, и развитие системы здравоохранения.

Премьер-министр Египта Мустафа Матбули напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения всех карантинных норм, особенно во время приближающегося праздника Ид аль-Фитр. Он отметил, что и после возвращения к обычной жизни меры предосторожности, такие как маски, еще долго будут обязательными.

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