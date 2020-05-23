Три цветка, которые обязательно должны расти в каждом саду

Да, лаванда - растение, в основном, южное, но некоторые сорта отлично прижились и в Эстонии. Если вы не знаете, как сориентироваться во множестве сортов этого растения, спросите совета в магазине, где есть большой отдел цветоводства. Местной альтернативой лаванде может стать лесной шалфей, который тоже очень любят пчелы.