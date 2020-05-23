Как бороться с сидячим образом жизни, если нет возможности ходить в спортзал

Гиподинамия, или как ее называют в народе «болезнь неподвижного образа жизни», - не болезнь в привычном понимании слова. Это нарушение многих функций организма - от дыхания до обмена веществ, - связанное с недостатком движения. На ее фоне как раз и могут расцвести разные болезни. Нет никакого другого способа борьбы с гиподинамией, как заставить себя двигаться больше, уверен Houzz.
Самое удивительное, что гиподинамия поражает вовсе не бездельников: в группе риска как раз те, кто самоотверженно ездит в офис, ездит в общественном транспорте и простаивает в очередях к кассе супермаркета. Как результат — вечерами и по выходным от усталости не может буквально пошевелиться. И можно сколько угодно читать про ЗОЖ и пользу 10 000 шагов: в плотном рабочем графике время на спортзал, да и на физические упражнения дома, просто так не появится.
Хорошая новость: борьба с гиподинамией возможна, если вы готовы немного изменить обстановку и бытовые привычки. Справедливости ради, дому и интерьеру такие изменения не всегда идут в плюс. Но вашей двигательной активности — помогут исключительно.
Профилактика гиподинамии в транспорте
От сидячего образа жизни можно убежать или уйти. Уехать не выйдет. С появлением машины ее счастливые обладатели начинают жаловаться на лишний вес, усталость и нервное напряжение — словом, все то, что приходит в жизнь автомобилиста с нехваткой ходьбы. Да-да, вы, конечно же, слышали: пешком ходить полезно и лучше делать это чаще. Но вы — за рулем, долго о том мечтали и вас все устраивает? Не будем переубеждать. Лучше посмотрим, как можно заставить себя больше двигаться.
- Ищите самую дальнюю от входа парковку — как возле дома, так и у места работы.
- Прикатив к машине тележку с продуктами, обязательно возвращайте ее на место.
- Еще одно толковое упражнение для заложников сидячего образа жизни: пришли домой — не несите тяжелые сумки сразу на кухню. Берите только то, что поместится в двух руках (молоко и хлеб) и методично разбирайте пакеты в десять походов.
- Настроены решительно? Устраивайте в рамках профилактики гиподинамии день без автомобиля» раз в неделю.
У вас нет машины? В теории все так же просто — взять волю в кулак и отказаться от общественного транспорта в пользу пеших прогулок. Увы, на стороне неподвижного образа жизни выступят и мороз, и мигрень, и нехватка времени.
Не вините себя, действуйте микро-усилиями. Мы не призываем вас ходить пешком все восемь остановок: выйдите всего на одну раньше необходимого и пройдите остаток пути. Через месяц-другой попробуйте выходить на две остановки раньше.
Автобус ходит по расписанию? Чем ждать на морозе, пройдитесь по направлению к следующей остановке и сядьте на ней.
Если речь идет о покупке хлеба, вам — в дальний от дома продуктовый.
Ходьба вместо лифта — совет банальный. А как насчет бега по лестнице в подъезде? Обязательно почитайте о технике выполнения упражнений — такой бег сильно отличается от привычного, но эффективно решает все вопросы с ягодицами и ногами. В общем, не упускайте возможность заставить себя двигаться много и разнообразно.
Профилактика гиподинамии дома
Иной раз выполнить и даже перевыполнить норму физической активности помогает сама планировка квартиры. Подиумы, ступени, длинные коридоры и изолированные комнаты — те самые спорные особенности интерьера, которые усложняют планировку, одновременно позволяют держать тело в тонусе.
Пока вы курсируете по комнатам и уровням дома, набегают незаметные километры. Чтобы оценить реальный масштаб двигательной активности, попробуйте в течение дня пользоваться шагомером — результат может удивить.
Никогда не разговаривайте по телефону сидя или лежа — старайтесь ходить. Это отлично работает в офисе, но можно попробовать и дома.
У вас крошечная квартира и некуда ходить? Когда вы гладите, стоите у плиты, чистите зубы — делайте приставные шаги, приплясывайте. Включите упражнения в быт: пока кофе закипает, можно сделать пять приседаний.
Заведите специальное «неудобное» место для зарядки телефона. Пусть вам приходится вставать каждый раз, когда пришла sms.
Обедайте в другой комнате — не на кухне: необходимость накрыть на стол, а потом убрать посуду волей-неволей заставит вас больше двигаться.
Организуйте рабочее место
Кроме пеших прогулок держать тело в тонусе помогает частая смена поз.
Если на кухне есть стойка или остров, за ними можно работать стоя — замечено, что в таком положении проще думать и писать.
Лайфхак от работающих мам крошечных детей: проверять почту и работать за ноутбуком, стоящим на полке на высоте барного стола. Ребенок не дотянется, а вам не нужно садиться.
Поставьте на рабочий стол большую бутылку воды и пейте на здоровье. Проигнорировать сигналы организма и не встать, чтобы сходить в туалет, у вас не получится. А встали — заодно сделайте пару наклонов и постойте минуту в планке.
Звонки по скайпу можно смотреть с планшета и одновременно крутить педали. Да-да, вспомните про тот велотренажер, которым сначала восхищались гости, а потом вы пытались сбыть на okidoki с пометкой «почти не пользовались». Вот на нем можно уехать от гиподинамии.
Полюбите уборку и ремонт своими руками
Домашняя работа - лучшее средство от гиподинамии. Поэтому оптимизацию шкафов не стоит превращать в смысл жизни: иногда полезнее наводить в них порядок время от времени. Тем более что организация хранения сродни акту медитации: методично складывая футболки и подбирая пару для каждого носка, вы не только двигаетесь, но и приводите мысли в порядок.
Пылесосьте! Воспринимайте это не как повинность или время, потраченное впустую. За десять минут вы потратите 70 ккал, если будете мыть полы шваброй, 110 ккал – если почистите вручную ванну и раковину, около 80 ккал – если вытрете пыль с мебели. Если ваша уборка длится больше десяти минут, то это, считай, уже тренировка.
Купите еще пять фикусов в дополнение к той герани, которая уже стоит на подоконнике. Уход за растениями требует регулярности и… лишних телодвижений.
По возможности (если для этого есть минимальные навыки) выполняйте мелкий ремонт по дому. Красьте, клейте, прибивайте. Конечно, это не так интересно, как вечер перед телевизором, но, как минимум, разнообразит семейные будни.