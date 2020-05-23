Как бороться с сидячим образом жизни, если нет возможности ходить в спортзал

Иной раз выполнить и даже перевыполнить норму физической активности помогает сама планировка квартиры. Подиумы, ступени, длинные коридоры и изолированные комнаты — те самые спорные особенности интерьера, которые усложняют планировку, одновременно позволяют держать тело в тонусе.

Пока вы курсируете по комнатам и уровням дома, набегают незаметные километры. Чтобы оценить реальный масштаб двигательной активности, попробуйте в течение дня пользоваться шагомером — результат может удивить.

Никогда не разговаривайте по телефону сидя или лежа — старайтесь ходить. Это отлично работает в офисе, но можно попробовать и дома.

У вас крошечная квартира и некуда ходить? Когда вы гладите, стоите у плиты, чистите зубы — делайте приставные шаги, приплясывайте. Включите упражнения в быт: пока кофе закипает, можно сделать пять приседаний.

Заведите специальное «неудобное» место для зарядки телефона. Пусть вам приходится вставать каждый раз, когда пришла sms.

Обедайте в другой комнате — не на кухне: необходимость накрыть на стол, а потом убрать посуду волей-неволей заставит вас больше двигаться.

Организуйте рабочее место

Кроме пеших прогулок держать тело в тонусе помогает частая смена поз.

Если на кухне есть стойка или остров, за ними можно работать стоя — замечено, что в таком положении проще думать и писать.

Лайфхак от работающих мам крошечных детей: проверять почту и работать за ноутбуком, стоящим на полке на высоте барного стола. Ребенок не дотянется, а вам не нужно садиться.

Поставьте на рабочий стол большую бутылку воды и пейте на здоровье. Проигнорировать сигналы организма и не встать, чтобы сходить в туалет, у вас не получится. А встали — заодно сделайте пару наклонов и постойте минуту в планке.

Звонки по скайпу можно смотреть с планшета и одновременно крутить педали. Да-да, вспомните про тот велотренажер, которым сначала восхищались гости, а потом вы пытались сбыть на okidoki с пометкой «почти не пользовались». Вот на нем можно уехать от гиподинамии.

Полюбите уборку и ремонт своими руками

Домашняя работа - лучшее средство от гиподинамии. Поэтому оптимизацию шкафов не стоит превращать в смысл жизни: иногда полезнее наводить в них порядок время от времени. Тем более что организация хранения сродни акту медитации: методично складывая футболки и подбирая пару для каждого носка, вы не только двигаетесь, но и приводите мысли в порядок.

Уборка в доме. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Пылесосьте! Воспринимайте это не как повинность или время, потраченное впустую. За десять минут вы потратите 70 ккал, если будете мыть полы шваброй, 110 ккал – если почистите вручную ванну и раковину, около 80 ккал – если вытрете пыль с мебели. Если ваша уборка длится больше десяти минут, то это, считай, уже тренировка.

Купите еще пять фикусов в дополнение к той герани, которая уже стоит на подоконнике. Уход за растениями требует регулярности и… лишних телодвижений.