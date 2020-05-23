Подробности крушения самолета в Пакистане: он два или три раза заходил на посадку

В сообщении Минздрава указано, что тела всех погибших пассажиров и членов экипажа обнаружены рядом с аэропортом. Спасательная операция завершилась в субботу утром, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на AP.

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines летел из города Лахор и должен был сесть в международном аэропорту "Джинна" в Карачи. Представитель авиакомпании сообщил, что на борту находились восемь членов экипажа, а не семь, как сообщалось ранее.

После падения самолет взорвался.

В результате погибли люди на земле, сколько - пока неизвестно. Директор одной из больниц Карачи рассказал, что в медучреждение привезли восемь умерших и 15 раненых жителей, который не были пассажирами самолета.

По словам очевидцев, самолет два или три раза пытался зайти на посадку, после чего рухнул на бедный и густонаселенный район рядом с аэропортом.

Министр внутренних дел Пакистана сообщил, что самолет упал по техническим причинам, пилот сообщал об аварийной ситуации после того, как отключился один двигатель.