Во саду ли в огороде: июньские работы

От того, насколько правильно вы будете смотреть за садом и огородом в июне, зависит урожай в конце лета и внешний вид клумб на протяжении их цветения. Мы расскажем об уходе, который необходим дачному участку в июне.

Полив деревьев и кустов

Если конец мая и начало лета выдались дождливыми, то данный пункт можно смело пропустить, но часто бывает наоборот, и засушливая погода в начале лета может стать причиной плохой завязи и, как результат, слабого урожая. Полив плодовых деревьев и кустов нужно проводить недели через две после цветения, так как это время появления плодов. Особенно нуждается в поливе в засушливый период смородина.

Посадка деревьев и кустарников

Средина июня — идеальное время для посадки деревьев и кустарников с закрытой корневой системой. В частности, необходимо присыпать ягодные и декоративные кустарники, точнее их отводки, и заняться укоренением зеленых черенков.

Подкормка плодовых деревьев

Чаще всего садоводы совмещают полив с подкормкой, после цветения плодовые деревья нуждаются в дополнительных силах, а для этого нужно восполнить их запас органических веществ. Удобрять можно навозом или птичьим пометом, в среднем для молодого дерева (3-4 года) достаточного одного ведра удобрений, а для более старых деревьев нужно использовать 2-3 ведра.

В период развития плода растениям необходимы азотные удобрения, достаточно будет развести спичечный коробок селитры на ведро воды.

Стрижка отцветших кустов

Для того, чтобы растение не потратило все свои силы на образование семян, а эти ресурсы пошли на закладку и развитие новых цветочных почек, по окончанию цветения сирени необходимо обязательно состричь увядшие соцветия.

Сбор первого урожая

Все, кто исправно придерживался советов по работам на огороде весной и побеспокоился о рассаде и семенах еще в апреле-мае, в июне может смело собирать первый урожай. Обеденный стол могут украсить такие скороспелые культуры, как редис, шпинат, ревень, лук, укроп и салат.

Собирать зелень и овощи лучше всего или рано утром, или вечером.

Прополка

Значительно могут замедлить рост овощей и зелени сорняки, которые очень любят увлажненную и подкормленную почву. Только регулярная прополка поможет в конце лета собрать хороший урожай, иначе сорняки не дадут огородным растениям активно развиваться.

Полив

Дополнительный полив тепличным растениям необходим всегда, а вот растущим на грядках - только в засушливый период. Всолнцепек поливать не желательно, лучше дождаться вечера, когда солнце не такое активное, иначе вся влага испарится и не успеет дойти до корней. Для лучшего роста и развития растений поливы хорошо сочетать с подкормками.

Борьба с вредителями

Не только людей привлекают свежие овощи и зелень с грядки, очень неравнодушны к урожаю различные вредители. Против тли помогут опрыскивания настойкой золы, при борьбе с муравьями поможет самый простой кипяток, которым нужно обдать самые большие скопления этих насекомых.

Посадка огородных культур

В начале июня нужно провести посев моркови и фасоли. Семена фасоли следует закладывать в почву неглубоко, всего на 2-3 см, причем обратите внимание, чтобы семя лежало вогнутым краем вниз. Такой нехитрый метод поможет фасоли прорасти значительно быстрее, а значит, и порадовать нас хорошим урожаем.