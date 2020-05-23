В Эстонии подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом

По данным Регистра народонаселения девять положительных результатов теста добавилось в Харьюмаа (из них четыре в Таллинне), три в Пярнумаа и два в Ляэнемаа.

По состоянию на утро 23 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 37 пациентов, из которых один человек находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 317 человек, закончено 328 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 526 человек. Из них истории болезни 992 закончены (65,0%), у 534 человек (35,0%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За последние сутки новых летальных исходов не было. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 75 тысяч первичных тестов, из них 1 821, т.е. 2,4 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем два метра.