В Силламяэ сдается квартира с ванной, расположенной в необычном месте

В Силламяэ, в доме у моря, сдается внаем квартира с хорошим ремонтом и по хорошей цене, обнаружил Kodustiil.
Просторная квартира площадью 73 м2 расположена на четвертом этаже. На первый взгляд квартира не выделяется чем-то необычным, но при более внимательном осмотре можно сделать настоящее открытие. А именно: в квартире есть большая массажная ванна, но установлена она... в гостиной с открытой кухней.
Интересное решение вызывает некоторое недоумение. Так и хочется сказать: из ванны открывается хороший вид как на кухню, так и на гостиную. Однако несмотря на необычную планировку, это очень хорошее предложение.
За квартиру не только с массажной ванной, но и с душем и баней хотят получать 200 евро в месяц. Разумеется, квартиросъемщик должен оплачивать и коммунальные услуги, и счета от товарищества. По сравнению со столичными кусачими ценами это - просто сказка! С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.