В Силламяэ сдается квартира с ванной, расположенной в необычном месте

Просторная квартира площадью 73 м2 расположена на четвертом этаже. На первый взгляд квартира не выделяется чем-то необычным, но при более внимательном осмотре можно сделать настоящее открытие. А именно: в квартире есть большая массажная ванна, но установлена она... в гостиной с открытой кухней.

Принимая ванну, можно общаться с сидящими в гостиной гостями. ФОТО: KV.EE

Интересное решение вызывает некоторое недоумение. Так и хочется сказать: из ванны открывается хороший вид как на кухню, так и на гостиную. Однако несмотря на необычную планировку, это очень хорошее предложение.