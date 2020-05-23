Владельцы ночных клубов жалуются на несправедливость ограничений

В некоторых ночных клубах есть возможность открыть террасу и бар, превратив ночной клуб в кафе-бар, например в тартуском Shooters. Тем не менее, клубы пока будут закрыты, хотя, по словам владельцев, между ночным клубом и баром нет большой разницы.

"На самом деле, я не понимаю, как это регулируется вообще - где ночной клуб, где бар. В коммерческом регистре есть одна сфера деятельности - подача напитков или развлекательная деятельность. Разница что ли в том, что за знак на двери?" - говорит Ахто Калда, владелец Cheers в Вильянди и Level в Тарту.