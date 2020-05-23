Фото и видео ⟩ В гавани Ноблесснер наплевали на правила и устроили вечеринку под открытым небом

Вечеринку под открытым небом организовали техноклуб Hall и бар KaiF, который открылся в конце прошлого года. Мероприятие также транслировалось в прямом эфире.

В Facebook участниками события себя зарегистрировал 131 человек. Хотя столы были расставлены на месте согласно правилу 2 + 2, народу собралось больше допустимого.

Заведения общественного питания могут быть открыты до 10 часов вечера, и они должны обеспечивать соблюдение правила 2 + 2. Публичные мероприятия не разрешены до начала июня.

Вечеринка в гавани Ноблесснер. ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki otseülekandest

Вечеринка в гавани Ноблесснер. ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki ülekandest