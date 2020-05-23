Госдеп США объявил грант на 250 тысяч долларов за разоблачение российской дезинформации

Госдепартамент США объявил грант на 250 тысяч долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения», сообщается в заявке на сайте grants.gov.
Госдеп намерен выдать грант за подготовку «отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем». Награду предлагается вручить организации, имеющей «опыт в противодействии российской дезинформации».
Посольство России в США раскритиковало Госдеп за «поиск внешнего врага» во время пандемии COVID-19.
«Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности», — заявили российские дипломаты.