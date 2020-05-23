Что вы не знали об унитазе и о чем стесняетесь спросить

Кто и когда изобрел унитаз, почему ему дали такое название, когда отмечают Всемирный день туалета и так ли доступны унитазы во всем мире, как кажется на первый взгляд. Проверим вашу эрудицию: знаете ли вы эти факты?

Прототип современного унитаза изобрел часовщик

В 1775 году в Англии шотландец Александр Камминг создал и запатентовал конструкцию со сливом, которая и легла в основу современных унитазов. До этого момента жители Европы пользовались горшками, а содержимое выливали прямо на улицу! И да, Камминг был часовщиком по профессии.

Прототип будет совершенствоваться еще сотню лет и к 1870-м годам трансформируется в классический унитаз с бачком на патрубке и системой «дерни за цепочку».

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Слово «унитаз» означает единство

Унитаз-компакт, или цельная конструкция из чаши и бачка, появился десятью годами позже, тоже в Англии. Новинку пафосно назвали unitas — в переводе с латыни это значит «единство». Как видите, слово прочно вошло в обиход.

Массовое производство унитазов началось в 1900-х

К этому времени за англичанами подтянулись и другие страны. В Париже запускаются первые партии унитазов Jacob Delafon: известный бренд сантехники стоял у истоков возникновения унитазов. В этом году компания отмечает 130-летний юбилей.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

История бренда Jacob Delafon началась в 1880 году в Париже. Сначала его сооснователи братья Жакоб производили плитку для дымоходов и дымоходы для каминов и покрывали глазурью керамические трубы.

Первые унитазы делали из чугуна и эмалированной стали. Но в итоге победил фаянс — такую сантехнику мыть легче всего. Сегодня фишка сантехники бренда Jacob Delafon — элегантные ванны во французском стиле.

Самые опасные унитазы — в Австралии

Будьте бдительны, отправляясь в Австралию: под ободком местных унитазов часто прячутся смертельно ядовитые пауки. А недавно женщину, гостившую у родственников в Брисбене, укусил питон, притаившийся в унитазе.

Смыв унитаза впервые в истории кино показали в фильме «Психо»

Это историческое событие случилось в 1960 году. Режиссер фильма Альфред Хичкок тогда получил хороший нагоняй от консервативных зрителей: многих такая интимная подробность оскорбила до глубины души.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Всемирный день туалета отмечают 19 ноября

Эту дату ввели по инициативе ООН во время международной конференции в Сингапуре в 2001 году, посвященной проблемам антисанитарии.

Проблемы и в самом деле серьезные: по данным ООН, более двух миллиардов человек живут без качественных санитарных услуг. У многих дома даже нет унитаза: каждый десятый житель планеты справляет нужду под открытым небом.