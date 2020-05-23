До и после: на запущенном участке - современная пристройка к дому

Так и поступили архитекторы из лондонского бюро Studio 30: они создали проект красивого, идеально вписавшегося в участок и очень практичного расширения жилого дома.

ФОТО: contemporist.com

В пристройке разместились кухня и столовая. Большие окна и частично застекленная крыша добавили этому, прежде полутемному пространству света. Раздвижные застекленные двери упрощают выход во внутренний дворик.

ФОТО: contemporist.com

В ходе реконструкции были снесены все не несущие стены первого этажа, маленькое окно в спальне второго этажа заменено на большое, а заодно сделан ремонт на втором этаже.

ФОТО: contemporist.com

Важно и то, что рождение современного дома произошло не за счет полного уничтожения двора. Оставлен и озеленен достаточно большой фрагмент участка, на котором теперь разбит чудесный садик.