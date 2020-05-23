Глава Tulika Takso: рынок оживает, но осторожность не повредит

Для обеспечения максимальной безопасности Tulika будет и после чрезвычайной ситуации применять ныне существующе меры: если изначально перегородки были размещены в 50 автомобилях, то сейчас их уже 130.

По словам Ребане, Tulika Takso не снимает установленные в автомобилях пластиковые перегородки даже сейчас, когда чрезвычайное положение по решению правительства республики отменено. «Мы знаем, что вирус распространяется в основном по воздуху, эта пластиковая перегородка между первым и вторым рядом сидений продолжает оставаться эффективным решением для снижения рисков, создаваемых вирусом», - добавила она.

По словам Ребане, в последние недели услугами такси люди действительно используются чаще, но это не дает компании повод вздохнуть с облегчением. "В сравнении с пиком кризиса в настоящее время активно используется в три раза больше такси, но для того, чтобы стабильная ситуация сохранялась и люди еще смелее ездили на такси, мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить потенциальные риски, связанные с вирусом. Нельзя забывать и об иностранных туристах, которых в настоящее время нет среди клиентов, но мы надеемся, что их добавится, когда вирус отступит», - сказала Ребане.

Глава таксофирмы добавила, что, по ее мнению, услуга таксоизвоза должна быть областью, в которой следует продолжать следовать советам экспертов, чтобы обеспечить клиентам дополнительное чувство безопасности. Она также указывает, что чрезвычайное положение изменило ожидания клиентов, и на поставщиков услуг такси теперь возлагаются более высокие ожидания.

Если в ближайшие месяцы не будет увеличения распространения вируса, и ситуация далее стабилизируется, перегородки в такси Tulika останутся до осени. Тем не менее, такосфирма в настоящее время продолжает устанавливать перегородки во всех автомобилях, которые обслуживают клиентов. Если спрос на услуги такси будет продолжать расти устойчивыми темпами, к осени в таксопарке Tulika, по словам Ребане, будет около 250 транспортных средств, оснащенных перегородками.

Однако член правления Tulika выразила надежду, что перегородки останутся временной мерой, которая позже запомнится как практическое решение по обеспечению безопасности здоровья.