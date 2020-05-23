В Санкт-Петербурге на прощание с умершими дают десять минут

В Санкт-Петербурге церемонии прощания с умершими без подозрения на заражение коронавирусом и установленного факта болезни COVID-19 разрешены, но ограничены 10 минутами. Это следует из сообщения, появившегося в пятницу, 22 мая, на сайте администрации Санкт-Петербурга. Церемонии прощания с умершими, которые были заражены коронавирусом, запрещены.

Решение об ограничении церемоний прощаний принял мэр Санкт-Петербурге Александр Беглов после обсуждения ситуации с Главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой. Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего.