Сб, 23.05.2020
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В Санкт-Петербурге на прощание с умершими дают десять минут

ST PETERSBURG, RUSSIA - MAY 6, 2020: Employees in protective suits during the funeral of a deceased COVID-19 coronavirus patient at the Novoye Kolpinskoye cemetery. Peter Kovalev/TASS

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

В Санкт-Петербурге сначала запретили прощаться с умершими по причинам, не связанным с коронавирусом, а затем выделили на это 10 минут. Церемоний прощаний для умерших с COVID-19 не предусмотрено, передает DW.

В Санкт-Петербурге церемонии прощания с умершими без подозрения на заражение коронавирусом и установленного факта болезни COVID-19 разрешены, но ограничены 10 минутами. Это следует из сообщения, появившегося в пятницу, 22 мая, на сайте администрации Санкт-Петербурга. Церемонии прощания с умершими, которые были заражены коронавирусом, запрещены.

Решение об ограничении церемоний прощаний принял мэр Санкт-Петербурге Александр Беглов после обсуждения ситуации с Главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой. Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) и исключения прямого контакта с телом умершего.

8 мая в Санкт-Петербурге ввели полный запрет на церемонии прощания с умершими по любой причине, что привело к "похоронной неразберихе", как ситуацию называет петербургское издание "Фонтанка". Всего в Санкт-Петербурге, по официальным данным, зафиксировано 12 592 случаев заражения новым коронавирусом. От последствий заражения погибли 107 человек.

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