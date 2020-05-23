Установка для дезинфекции магазинных тележек поможет остановить пандемию?

По словам представителя компании, одна очистная установка способна дезинфицировать тридцать тележек за тридцать секунд, пишет birminghammail.co.uk. Есть данные, что Clean Trolley за одну неделю продала несколько сотен таких установок находящимся в Германии торговым сетям Lidl и Aldi.

Установка для дезинфекции тележек Clean Trolley. ФОТО: Clean Trolley / SWNS.COM/Clean Trolley / SWNS.COM / Scanpix

Установки работают по тому же принципу, что и автомойки: тележки проходят через рамку и опрыскиваются дезинфицирующей жидкостью.