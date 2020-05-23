Установка для дезинфекции магазинных тележек поможет остановить пандемию?

Фирма Clean Trolley из Нидерландов вывела на рынок установку для мойки магазинных тележек, которая должна остановить распространение коронавируса, передает Kodustiil.
По словам представителя компании, одна очистная установка способна дезинфицировать тридцать тележек за тридцать секунд, пишет birminghammail.co.uk. Есть данные, что Clean Trolley за одну неделю продала несколько сотен таких установок находящимся в Германии торговым сетям Lidl и Aldi.
Установки работают по тому же принципу, что и автомойки: тележки проходят через рамку и опрыскиваются дезинфицирующей жидкостью.
Фирма-изготовитель утверждает, что дезинфекция тележек в их установке во много раз более эффективна, чем протирка их вручную, с помощью пропитанной раствором ткани.