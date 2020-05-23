Сб, 23.05.2020
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В России горела третья за месяц больница, есть жертвы

Фото иллюстративное.

ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

В России произошел очередной пожар со смертельным исходом в больнице. Это уже третий случай с начала мая. На этот раз пожар случился в Зеленодольске в Татарстане, погибли три человека, и несколько пострадали, сообщает "Интерфакс".

Пожар в Зеленодольской ЦРБ в Татарстане произошел вечером 22 мая в палате сосудистого отделения. По данным источника "Интерфакса", в больнице загорелось оборудование. Собеседник агентства не уточнил, о каком оборудовании идет речь.

Минздрав Татарстана отмечал, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы также не лечили.

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

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