Сб, 23.05.2020
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Рекламная кампания летней столицы призывает жителей Эстонии отдыхать в Пярну

Пляж Пярну

ФОТО: Urmas Luik

Мэрия Пярну начала рекламную кампанию под девизом «Отдохни как следует! Отдохни в Пярну», в рамках которой жителей Эстонии призывают предстоящим летом отдыхать в Пярну и его окрестностях.

Об этом BNS сообщила пресс-служба городской управы Пярну, отметив, что кампания продолжится до 12 июня. Она адресована в основном жителям Эстонии в возрасте от 25 до 55 лет, предпочитающим проводить отпуск с семьей и друзьями, самостоятельно бронирующим места для отдыха, активно использующим личный транспорт, высоко ценящим качественные услуги и готовым делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

Оформленные в забавном, юмористическом стиле с использованием анимации и привлекательных текстов рекламные баннеры Пярнуской горуправы будут размещены в сетях Facebook, Instagram и YouTube. Слоганы и рекламные клипы будут в этот период также воспроизводиться различные цифровыми и радиоканалами, появятся в мобильном приложении для автомобилистов Waze.

Все рекламные баннеры будут направлять зрителей и слушателей на страницу visitparnu.com в интернете, где можно будет найти разнообразную информацию о возможностях отдыха в Пярну и Пярнуском уезде.

Летом прошлого года в Пярну и его окрестностях провели летний отпуск в общей сложности 185 511 туристов, которые провели в гостиницах и кемпингах в этом регионе Эстонии 376 861 ночь. Среди туристов 81 843 человека были жителями Эстонии и 103 668 - интуристами.

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