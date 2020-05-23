Рекламная кампания летней столицы призывает жителей Эстонии отдыхать в Пярну

Об этом BNS сообщила пресс-служба городской управы Пярну, отметив, что кампания продолжится до 12 июня. Она адресована в основном жителям Эстонии в возрасте от 25 до 55 лет, предпочитающим проводить отпуск с семьей и друзьями, самостоятельно бронирующим места для отдыха, активно использующим личный транспорт, высоко ценящим качественные услуги и готовым делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

Оформленные в забавном, юмористическом стиле с использованием анимации и привлекательных текстов рекламные баннеры Пярнуской горуправы будут размещены в сетях Facebook, Instagram и YouTube. Слоганы и рекламные клипы будут в этот период также воспроизводиться различные цифровыми и радиоканалами, появятся в мобильном приложении для автомобилистов Waze.

Все рекламные баннеры будут направлять зрителей и слушателей на страницу visitparnu.com в интернете, где можно будет найти разнообразную информацию о возможностях отдыха в Пярну и Пярнуском уезде.