Видео ⟩ Обрушение балкона: чей упадет следующим?

Виктор живет в доме на Лока магистрале, 23. В четверг он отдыхал в своей гостиной, как вдруг в его окно ударилось нечто, похожее на камень. Он вскочил, бросился к окну проверять, что же это.

ФОТО: скриншот видео

Он отпрянул и вызвал спасателей - над ним свисал балкон соседей с шестого этажа. О событиях четверга мужчина рассказал в интервью программе телеканала TV3 Degpunktā.

Прибывшие на место происшествия спасатели демонтировали опасную конструкцию, процесс занял полтора часа.

За происходящим наблюдали многие жители, которые теперь обеспокоены своей безопасностью. Даце, проживающая в соседнем подъезде, рассказала, что это далеко не первый раз, когда в этом районе что-то происходит с балконами.

Свой она не использует из соображений безопасности.

Муниципальное домоуправление Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde в курсе о состоянии построенных более 40 лет назад домов.

Шесть лет назад была проведена реконструкция многих балконов, работы еще много, а денег - мало.

«Мы эти работы можем проводить только после того, как собственники квартир дадут соответствующее распоряжение и обеспечат финансирование. К сожалению, владельцы квартир не приняли решение, не дали распоряжение на технический осмотр здания. Мы это сделаем в любом случае, так как к проблеме балконов нужно подойти еще раз», - сказал технический директор домоуправления Олег Кукутс.