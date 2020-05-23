Видео ⟩ Обрушение балкона: чей упадет следующим?

В четверг, 21 мая, жители латвийского города Елгава обходили стороной этот девятиэтажный дом: один из балконов разрушился и его часть висела в воздухе, а ветер раскачивал металлические конструкции. К счастью, никто не пострадал, но жители обеспокоены: чей балкон упадет следующим?
Виктор живет в доме на Лока магистрале, 23. В четверг он отдыхал в своей гостиной, как вдруг в его окно ударилось нечто, похожее на камень. Он вскочил, бросился к окну проверять, что же это.
Он отпрянул и вызвал спасателей - над ним свисал балкон соседей с шестого этажа. О событиях четверга мужчина рассказал в интервью программе телеканала TV3 Degpunktā.
Прибывшие на место происшествия спасатели демонтировали опасную конструкцию, процесс занял полтора часа.
За происходящим наблюдали многие жители, которые теперь обеспокоены своей безопасностью. Даце, проживающая в соседнем подъезде, рассказала, что это далеко не первый раз, когда в этом районе что-то происходит с балконами.
Свой она не использует из соображений безопасности.
Муниципальное домоуправление Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde в курсе о состоянии построенных более 40 лет назад домов.
Шесть лет назад была проведена реконструкция многих балконов, работы еще много, а денег - мало.
«Мы эти работы можем проводить только после того, как собственники квартир дадут соответствующее распоряжение и обеспечат финансирование. К сожалению, владельцы квартир не приняли решение, не дали распоряжение на технический осмотр здания. Мы это сделаем в любом случае, так как к проблеме балконов нужно подойти еще раз», - сказал технический директор домоуправления Олег Кукутс.
Видео: сюжет Degpunktā о разрушенном балконе. Видео на латышском языке, но там все понятно и без слов!