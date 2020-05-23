Полиция обнаружила на стройке украинских нелегалов

Полиция в среду на стройке дома в Хаапсалу задержали четырех украинцев без права на работу, к концу недели они должны были покинуть страну.
Руководитель по проектам застройщика Eviko Алар Ивансон сказал Lääne Elu, что такой инцидент действительно был. «Разрешение на работу сотрудников фирмы-субподрядчика истекло, - сказал Ивансон. - На следующей неделе разрешения будут в порядке, тогда они вернутся на работу».
Ивансон не захотел называть фирму-субподрядчика. Заказчик строительства дома со съемными квартирами предприятие горуправы Хаапсалу Haapsalu Linnamajandus.