Сб, 23.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

Полиция обнаружила на стройке украинских нелегалов

Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Полиция в среду на стройке дома в Хаапсалу задержали четырех украинцев без права на работу, к концу недели они должны были покинуть страну.

Руководитель по проектам застройщика Eviko Алар Ивансон сказал Lääne Elu, что такой инцидент действительно был. «Разрешение на работу сотрудников фирмы-субподрядчика истекло, - сказал Ивансон. - На следующей неделе разрешения будут в порядке, тогда они вернутся на работу».

Ивансон не захотел называть фирму-субподрядчика. Заказчик строительства дома со съемными квартирами предприятие горуправы Хаапсалу Haapsalu Linnamajandus.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ