Опасность возрастает: показатель УФ-индекса в Эстонии достиг высоких значений

Так, по состоянию на 13.30 в субботу, 23 мая, показатели УФ-индекса в Таллинне составили 5, а в районе Роомассааре и Хаапсалу 6.

Портал напомнил, что с увеличением УФ индекса возрастает опасность для кожи и глаз. В северных широтах наибольшие дневные дозы ультрафиолетового излучения приходятся на лето, с весеннего равноденствия до осеннего равноденствия.

Величина УФ индекса меняется в течение дня. Наибольшая величина УФ - индекса фиксируется в середине дня в течение нескольких часов.

Когда величина УФ индекса увеличивается больше 6, тогда ультрафиолетовое излучение становится опасным и вызывает у многих людей воспаление кожи. Люди с нежной кожей должны использовать солнцезащитный крем, когда значение УФ индекса больше 3-4.