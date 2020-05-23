Сб, 23.05.2020
Я, скорее, прекращу жертвовать, чем стану это доказывать. Но и без того кризис уменьшит зарплату Рийгикогу, а не повысит. Юрген Лиги
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Власти Польши восстановили транзитное движение иностранных граждан через свои границы

Власти Польши восстановили транзитное движение иностранных граждан через свои границы

Польские полицейские.

ФОТО: PETRAS MALUKAS/AFP

Власти Польши восстановили движение иностранных граждан через свои границы, сообщила в субботу BNS пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии. Теперь возвращающимся в Эстонию не придется искать альтернативные возможности и объездные пути.

Как отмечается на открытой МИД в интернете странице reisitargalt.ee, через территорию Польши транзитом могут проезжать жители стран ЕС, стран-участниц Европейского экономического пространства и граждане Швейцарии, при условии, что они направляются к месту своего постоянного или зарегистрированного проживания.

При этом транзит через Польшу не должен превышать 12 часов с момента пересечения польской границы. В таком случае лица, въезжающие на территорию Польши освобождаются от требований карантина. Следует помнить, что в общественных местах в Польше в обязательном порядке следует носить защитную маску, либо закрывать нос и рот платком или шарфом.

Те, кому необходимо проехать через территорию Польши с иными целями — например, для того, чтобы попасть на работу в другой стране, где у них нет зарегистрированного местожительства, перед поездкой должны связаться с посольством.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ