Сб, 23.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи

Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Дискотека в Ноблесснер.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki ülekandest

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 мая.

Коронавирус и правила

За последние сутки в Эстонии были проанализированы 650 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 2,2 %, т.е. 14 тестов показали положительный результат. Больше всего новых зараженных в Харьюмаа.

Эстонец рассказал свою удивительную историю во время пандемии: трехнедельное обучение на танкере обернулось морским приключением продолжительностью два с половиной месяца.

Хотя правительство c 1 июня разрешит проводить время в заведениях общественного питания и барах, ночные клубы останутся закрытыми, и руководители заведений не понимают этого решения.

А в пятницу вечером в Таллиннской гавани Ноблесснер прошла дискотека под открытым небом, где перед диджейским пультом собралась куда более плотная толпа, чем позволяет правило 2 + 2.

В июне возобновится авиасообщение между Эстонией и Кипром, но туристы должны будут выполнить одно условие.

Другие новости

Жительница Эстонии, потерявшая мать, сестру и маленькую племянницу и сама тяжело пострадавшая в ДТП из-за Андреса Рейнарта, сказала в интервью, что обвинение пьяного водителя в убийстве является обоснованным.

Стали известны подробности крушения самолета в Пакистане: он два или три раза заходил на посадку. Из 99 находившихся на борту людей выжили двое. 

Эстонский метеоролог предсказывает, что в начале июня нас ждет летняя жара, а потом резкое похолодание.

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