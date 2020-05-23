Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 мая.
Коронавирус и правила
За последние сутки в Эстонии были проанализированы 650 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 2,2 %, т.е. 14 тестов показали положительный результат. Больше всего новых зараженных в Харьюмаа.
Эстонец рассказал свою удивительную историю во время пандемии: трехнедельное обучение на танкере обернулось морским приключением продолжительностью два с половиной месяца.
Хотя правительство c 1 июня разрешит проводить время в заведениях общественного питания и барах, ночные клубы останутся закрытыми, и руководители заведений не понимают этого решения.
А в пятницу вечером в Таллиннской гавани Ноблесснер прошла дискотека под открытым небом, где перед диджейским пультом собралась куда более плотная толпа, чем позволяет правило 2 + 2.
В июне возобновится авиасообщение между Эстонией и Кипром, но туристы должны будут выполнить одно условие.
Другие новости
Жительница Эстонии, потерявшая мать, сестру и маленькую племянницу и сама тяжело пострадавшая в ДТП из-за Андреса Рейнарта, сказала в интервью, что обвинение пьяного водителя в убийстве является обоснованным.
Стали известны подробности крушения самолета в Пакистане: он два или три раза заходил на посадку. Из 99 находившихся на борту людей выжили двое.
Эстонский метеоролог предсказывает, что в начале июня нас ждет летняя жара, а потом резкое похолодание.